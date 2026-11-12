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「華語音樂教父」羅大佑近日在廣播節目談及選舉議題，點名前總統蔡英文、副總統蕭美琴等人「沒有子女，不會為下一代想太多」，遭質疑歧視未婚生育的女性，引發輿論抨擊，不過「星光幫」出身的歌手盧學叡（小美）「逆風」發文力挺羅大佑，認為羅的重點並不是在說誰有沒有子女，但大家只是聽到片段就批評，「拜託青鳥不要惱怒，理性『溝通』」。羅大佑在節目中評論時政和選舉議題，先是提及族群感受並呼籲民眾投票，接著提到副總統蕭美琴、前總統蔡英文、前監察院長陳菊沒有結婚、沒有生小孩，賴清德兒子在美國，「他們不像我們有子女，對於下一代我們想得很多，這些人不會想太多的，覺醒吧台灣人！」對於羅大佑一番言論被解讀成歧視沒生小孩的女性，盧學叡感到不以為然，今（12）日在Threads發文：「整段影片感覺羅大佑重點並不是在說誰有沒有子女，而是如果多了一個為父為母的身分，會有另一個感受，但大家就只是聽聽片段。拜託青鳥不要惱怒，理性『溝通』。」盧學叡貼文一發出，有一派網友痛批是非不分，「那也拜託不要凡事扯青鳥，難道所有憤怒的女性都是青鳥」、「你的出發點不好...我很遺憾你已經出發了」、「念別人的全名在公開的平台，然後說別人沒有小孩，這件事情本身就超級冒犯的」、「開口閉口就青鳥貼標籤，你自己是有多理性？」不過也有另一派網友認同盧學叡的想法，「小美你很讚，很多人不敢對這題表態，怕自己被出征，你說出實話跟還原真相，你很勇敢，支持你」、「終於看到理性的公眾人物了」、「力挺盧學叡！勇於發聲，不用畏懼強權跟青鳥」、「小美說實話小心被出征！羅大佑先生一直以來都會針砭時政，藍綠他都罵過，這次被斷章取義無限放大了」、「哇靠！我第一次這麼欣賞您，您多一個粉絲了！」