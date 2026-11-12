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▲高雄市立圖書館鹽埕分館遷址轉型 為「高雄漫畫圖書館」11月12日舉行新館啟用典禮，邀請各界貴賓共同見證南臺灣漫畫閱讀新據點正式亮相。（圖／高市圖提供）

▲Coser以《鬼滅之刃》角色炭治郎、彌豆子造型現身高雄漫畫圖書館開館典禮，展現漫畫與動漫文化特色。（圖／高市圖提供）

高雄市立圖書館鹽埕分館今（12）日遷址開館，由原高雄國際會議中心一樓展覽大廳改造為「高雄漫畫圖書館」。新啟用的漫畫圖書館典藏約3.2萬冊漫畫，占全館藏書一半，是南臺灣最大漫畫圖書館，也是全臺首座結合餐飲空間的漫畫圖書館。陳其邁表示，漫畫圖書館前身是鹽埕區國際會議中心，這裡也是高雄過去的市中心，場館在面臨轉型後，市府決定將更好的空間留給漫畫家及熱愛漫畫的朋友，感謝市議會共同催生這座漫畫圖書館，館內典藏漫畫約3.2萬冊，其他書籍約3.5萬冊，也收藏有為數不少的教育類漫畫教科書，他驕傲說著南臺灣最大、結合在地特色的多元漫畫圖書館就在高雄。陳其邁也提到東京深受漫畫迷喜愛的「常盤莊」已成為漫畫家聖地，深刻影響整個動漫世界，他並公布高雄最多人參與的活動是「駁二動漫祭」，認為漫畫及ACG產業產值高、接近民眾生活，他想像著日後漫畫圖書館定會穿梭許多coser角色扮演者，市府也會繼續投注更多漫畫藏書，盼將更多漫畫家、藝術工作者的創作分享出去，讓自由奔放的文學創作、文化底蘊，成為這座城市的永恆。高市府文化局長王文翠表示，過去各地的貨物與文化循海路來到鹽埕，如今港都熟悉的貨櫃走進圖書館，成了展示臺灣故事的空間。館內以7座實體貨櫃打造4座主題漫畫艙與3座策展艙，讓讀者依題材找書，也能從原稿與作者介紹認識作品。開館策展以海洋與島嶼為題，選入《藍鯨與龍少年》、《1661 國姓來襲》、《湧與浪：自由中國號》等13部當代臺漫，並推出高雄漫畫家曾耀慶與嗶哩 Bili 的個展。開館書展《人生漫畫魂》從《諸葛四郎》、《烏龍院》等經典作品談到當代臺漫，串起不同世代的閱讀記憶。館內「金漫大獎區」選介歷年得獎作品，「漫畫家簽繪牆」則集結31位漫畫家筆下的高雄，讓讀者從不同畫風看見熟悉的港都。高市圖館長李金鴦表示，新館以壽山為靈感設計高書牆與親子共讀城堡，曲線書架則呼應愛河。童趣探索區備有逾2.3萬冊童書，孩子可在城堡裡體驗立體爬網「光之捕夢網」，再挑一本書與家人共讀。青少年可以窩在貨櫃裡的懶骨頭上翻漫畫，想專心研讀的市民也有長桌可用。高市圖將持續推出主題選書、漫畫原稿展與創作者交流，讓讀者看完展能把喜歡的作品借回家，也有機會當面聽漫畫家談創作。此外，新館引入路易莎集團旗下餐飲品牌「白霧時光 White Mist」，規劃咖啡、餐飲與階梯座席。