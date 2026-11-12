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樁腳羈押候選人15萬交保！另一選區爆「全家遷戶籍」

南投縣仁愛鄉民代表選舉驚爆現金買票與「幽靈人口」雙重弊端！檢警調昨大動作搜索34處、約談20餘人，查獲紀姓鄉民代表候選人涉嫌透過周姓等3名樁腳，以每票1千元至3千元不等金額向選民賄選，查扣的現金4萬2200元，其中有9千元是選民主動繳回；法院今（12）日裁定周姓樁腳羈押禁見，紀姓候選人15萬元交保。南投地檢署日前接獲情資，指稱仁愛鄉民代表選舉有候選人涉嫌現金買票及虛遷戶籍，檢方昨日指揮調查局、刑事警察局及南投縣警局等專案小組，持搜索票搜索34處、約談20餘人到案說明，累計查扣現金4萬2,200元，其中包含9,000元為收受賄款的選民主動繳回。檢調追查發現，紀姓鄉民代表候選人為求勝選，涉嫌交付現金給周姓等3名樁腳，再由周姓樁腳以每票1千元至3千元，分頭向選民行賄買票。檢察官漏夜偵訊後，認定紀、周2人涉犯《公職人員選舉罷免法》投票行賄罪嫌重大，且有逃亡、勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押禁見。南投地院法官裁准周姓樁腳羈押禁見、紀姓候選人諭知以15萬元交保並限制住居；至於同案的周姓樁腳胞弟及另一名楊姓樁腳，檢察官分別諭知具保5萬元及3萬元，其餘到案說明的選民訊後請回。除了現金買票案件，檢方昨日同步偵破仁愛鄉民代表另一選區的「幽靈人口」案。白姓鄉代候選人為衝高選票，涉嫌將多名親人的戶籍自外縣市虛遷入自己的戶籍地址，企圖讓親友取得該選區鄉民代表的投票權。檢方認定白姓候選人及多名親屬涉犯《刑法》妨害投票未遂等罪嫌，對白姓候選人的妹妹諭知1萬元緩起訴處分、白姓候選人3萬元交保，其餘涉案親人各以1萬元交保候傳。