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NBA洛杉磯湖人隊今（12）日作客密爾瓦基以123：112擊敗公鹿隊，「皇子」布朗尼（Bronny James）在垃圾時間獲得4分鐘上場機會，全場1投0中、靠著罰球4罰全中進帳4分。本季邁入職業生涯第3年的布朗尼，在缺乏父親詹姆斯（LeBron James）光環庇護下，至今出戰6場比賽的進攻效率竟低至69.8、防守效率高達166.7，淨效率值達到驚人的「-96.9」，高居全聯盟倒數第二，離譜表現也讓人質疑他是否還是合待在聯盟中。美媒《OutKick》呼籲湖人應該立刻裁掉布朗尼，而不是讓他佔據其他球員的位置。根據最新數據統計，布朗尼在今日對決公鹿一戰過後，本賽季累計出賽6場、登場17分鐘，共計僅拿下8分（今日4分加上前5戰合計4分）。令人瞠目結舌的是，他在場時球隊進攻效率僅有69.8，防守效率卻崩盤到166.7，換算下來每百回合淨效率值高達「-96.9」，在全聯盟所有出賽球員中敬陪末座、高居倒數第二，僅僅略勝過全季只打了2分鐘的齊卡斯基（Rocco Zikarsky）。自從父親詹姆斯在今夏轉戰費城76人隊後，依然留在湖人名單中的布朗尼徹底失去庇護傘，在隊內的邊緣處境也無所遁形。儘管湖人本季開局戰績強勢，但布朗尼幾乎只能在勝負已定的消化時間亮相，一旦踏上NBA正式賽場便成為對手瘋狂針對的攻防大破口。事實上，湖人球團在11月5日曾將布朗尼與首輪新秀卡爾（Cameron Carr）一同下放至G聯盟南灣（科切拉谷）湖人隊磨練；布朗尼在G聯盟確實展現一定身手，單場攻下22分、7助攻與5籃板，過去兩季在發展聯盟場均也有18.4分與4.4助攻的成績。總教練瑞迪克（JJ Redick）當時解釋下放是為了讓年輕球員獲得實戰機會，並在客場之旅前將兩人重新召回。然而，布朗尼在G聯盟與NBA之間極端懸殊的表現落差，已經引發美媒與球評的強烈質疑。福斯新聞旗下專欄《OutKick》直接撰文痛批湖人應該立刻裁掉布朗尼；前NBA選秀狀元布朗（Kwame Brown）更在個人頻道狠酸，看到有其他真正具備實力的球員因為布朗尼佔據名單而失去NBA工作，「簡直令人難以置信」。至於湖人為何遲遲未動手裁人？美媒點出關鍵在於薪資結構。布朗尼本季薪資約為230萬美元（約新台幣7300萬元），且為「全額保障合約」，這意味著即便湖人現在將他揮棄，球團依然必須全額支付這筆薪水，完全無法省下任何薪資空間，唯一的實質意義僅是騰出一個球員名單空缺。回顧布朗尼前兩個賽季的表現，2024至25賽季出賽27場場均2.3分、命中率31.3%；2025至26賽季出賽42場場均2.9分、命中率40.9%。如今湖人已證明他們敢對首輪新秀痛下殺手——2024年第17順位選進的柯奈特（Dalton Knecht）便已遭湖人放棄並轉戰尼克，布朗尼不提升表現，他在球隊中的位置恐怕不保。