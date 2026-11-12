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新北環狀線2020年通車以來，運量穩定成長，2025年年運量突破2200萬，今年每月運量達200萬人次，已成為市民通勤及日常生活的重要交通運具。新北捷運工程局持續推動大眾運輸導向發展（TOD）及活化捷運場站周邊土地，板橋區規模最大的捷運開發案「新北環狀線板新站」今(12)日正式開工，由新北市長侯友宜率領捷運工程局，與投資人團隊馥華集團副董事長陳光憲等人，共同祈福祝禱，祈求工程順利圓滿。侯友宜表示，新北環狀線板新站捷運開發案，是板橋區規模最大的捷開案，基地面積達1,392坪，預計投資約60.4億，興建地上38層、地下6層的全鋼骨共構大樓，總樓地板面積超過2萬坪。大樓內部規劃1、2層為都會商場，4至8層為辦公空間，同時設置126坪的里民活動中心，提供板橋區里民使用，提升在地公共服務品質，預計2030年完工後，可引入約1,100名就業人口，成為板新地區的嶄新地標。侯友宜說明，板新站捷運開發基地位置條件優越，一站即可抵達三鐵共構的板橋站，未來更可與鄰近的馥華艾美酒店相互輝映，透過綠帶及公園廣場串聯，形成近5,000坪的大型整體街廓，為周邊地區注入一股強勁的商業發展動能，吸引商家進駐，更能帶動人流匯聚，打造以板新站為核心的「板新商圈」，形塑兼具便利、舒適與永續的都市生活環境。侯友宜詳細說明，新北市政府全力推動捷運場站開發，形塑新北市成為TOD城市，引領軌道經濟，打造安居樂業的新北捷運生活圈。新北境內共37處土地開發案，已成功招商13處，包含完工2處，施工中4處，請照中5處，細設中2處，未來可引入約5.3萬名居住人口、創造4.3萬個就業機會，帶動約3,270億元投資商機。目前首案秀朗橋站已經完工交屋、景平站也完工準備交屋。新北捷運工程局長李政安說明，板新站捷運開發案由馥華集團投資興建、李祖原聯合建築師事務所規劃設計，以「Connect・連結」為核心理念，結合TOD、複合式開發及永續建築等設計概念，透過垂直空間整合，將住宅、商業與辦公完美結合，發揮軌道經濟最大綜效，讓市民生活與大眾運輸緊密串聯。