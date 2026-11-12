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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在被指稱為中國女間諜的黃樂（Alice Huang）之後，又被爆出與直屬部下、輝達醫療事業副總裁鮑威爾（Kimberly Powell）有婚外情，這讓黃仁勳的去留益發引人關注。對此，香港天風國際證券分析師郭明錤直言，從目前情況來看，黃仁勳恐怕「很難全身而退」。郭明錤今（12）日在個人X發文表示，「黃仁勳對 Nvidia 的重要性，在於他能把工程團隊認為可能實現的技術，轉化成全公司願意投入資源、承擔風險，而且必須交付的產品。正因如此，供應鏈才能有極高的訂單能見度，並配合激進的規格升級。而這也帶動了競爭對手的跟進，進一步推動整體 AI 產業的技術升級與供應鏈投資」。郭明錤認為，「如果硬要比較，做出並落實激進規格升級的決策，比提供供應鏈訂單能見度更困難。黃仁勳不必是 Nvidia 內部最懂 HVDC、CPO/NPO 與 CCL/PTFE 等新技術的人，但他的價值，在於同時考慮到策略、組織、技術與供應鏈，並迅速拍板定案與投入資源執行」。郭明錤強調，「就目前公開資訊，黃仁勳似乎很難全身而退。在這前提下，比較務實的做法，可能是階段性降低 Nvidia 對黃仁勳個人的決策依賴，同時布局接班計畫。而在這過程中，Nvidia 能否延續高效的新產品與新技術研發，以及競爭對手如何因應，將是觀察整體 AI 產業技術發展與投資趨勢的重點，而供應鏈研究則能提供重要的判斷依據」。根據路透報導，引述知情人士說法，輝達因黃仁勳捲入兩起婚外情報導而焦頭爛額，輝達董事會於週三開會，決定是否將他罷免。針對董事會會議一事，輝達並未立即回應置評請求。