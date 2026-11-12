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唐湘龍氣炸：我三字經都會想講出來，這些啥玩意兒

痛批文化圈領政府補助！唐湘龍：根本民進黨義工隊

唐湘龍揭羅大佑發火主因：憑什麼代表文化人士？

音樂人羅大佑日前接受專訪，抨擊前總統蔡英文、副總統蕭美琴等人未婚、沒有子女，引發輿論反彈；蔡英文隨後引用羅大佑經典歌曲〈童年〉回應，強調自己雖然沒有孩子，仍盡全力守護台灣每一個孩子，貼文在雙社群平台累計吸引超過77萬次按讚。媒體人唐湘龍則將焦點轉向部分人士「不過就是民進黨的義工隊」，而讓羅大佑真正憤怒的，正是這些人憑什麼代表文化圈發聲？唐湘龍在主持節目《風向龍鳳配》時表示，自己一直試圖壓抑羅大佑，很不希望他在選舉的時候出來，因為只要羅大佑一發言，隔天恐怕就會遭到猛烈攻擊，被青鳥、黑熊追殺。不過，羅大佑仍堅持要表達意見，唐湘龍也坦言，事前並不知道會談些什麼，完全沒有底稿，而對方就是從頭一直罵到尾。談到羅大佑此次引發的爭議，唐湘龍認為，外界看到的輿論現象背後，涉及龐大的錢與動員。他質疑，許多原本被視為中性、客觀，或是商業性質的力量，這一次全部進場，都投入了相關政治攻防，尤其文化圈、藝文圈的參與情況，更讓他感到十分不滿，氣得直呼：「我三字經都會想講出來，這些啥玩意兒！」唐湘龍也以沈伯洋選舉歌曲為例，點名參與歌曲製作的音樂人，過去曾透過文化部等政府計畫取得數百萬元補助，金額甚至達到300萬元、500萬元。唐湘龍狠酸「不可思議」，直指這群人都是在靠政府養，基本上就是政府的義工隊、民進黨的義工隊，「不要這麼不要臉的，把自己包裝成中性的、客觀的文化圈人士」。唐湘龍強調，自己從事媒體工作多年，一直堅持兩項原則：第一，絕對不拿政府一毛錢，也不在有政府資金往來的單位工作或領取報酬；第二，不讓自己製作的節目參加政府相關獎項評選。他認為，無論是哪個政黨執政，媒體工作者都應與政府保持距離，可能會有遠有近，但是要有一定的空間。唐湘龍認為，羅大佑這次的憤怒，並非單純針對某個政治人物或單一事件，而是對文化圈部分人士的失望。他指出，羅大佑從文化部長李遠談起，質疑有些人以文化人士、藝文圈代表自居，利用既有的社會知名度向一般民眾發聲，卻忽略自身是否具備足以代表整個文化圈的正當性。唐湘龍也以文天祥〈正氣歌〉當中：「牛驥同一皁，雞棲鳳凰食。」形容這種落差，認為不同層次、不同立場的人被混為一談，讓真正長期投入文化創作的人情何以堪。他最後直言，羅大佑真正想問的是：「憑什麼？你們這些人說你們是文化人士，說你們是藝文圈的人，那我羅大佑算什麼？」在他看來，這才是羅大佑此次發火最核心的原因。