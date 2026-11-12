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網紅Toyz（劉偉健）因販賣大麻煙彈遭判刑，日前獲假釋出獄被遣返回香港，女友篠崎泫也馬上飛去跟他相聚，兩人還開直播大方放閃，不過男方前女友榕榕子認為篠崎泫明明私下還跟其他男性往來，表面上卻裝得很深情，看不下去直接在社群開砲，「兩個噁爛人最好鎖死，不要放開彼此。」根據《鏡週刊》報導，榕榕子連續多天在IG摯友限時動態開砲，「看到XX在那邊放閃真的看不下去，塑造什麼癡情女子」、「跟別人說寫信分手了，還去住別人家幾天」、「兩個噁爛人最好鎖死不要放開彼此。」疑似影射篠崎泫在Toyz坐牢期間，還是有跟其他男性往來，然而表面卻說自己天天寫信當Toyz筆友，認為人前人後行為不一。榕榕子與Toyz過去曾在2023年被拍到牽手逛街，當時Toyz開直播澄清，牽手是為了合作拍片，否認兩人交往；隨著Toyz與篠崎泫公開放閃，也讓人猜測兩人當年還有尚未解決的恩怨。Toyz出獄後，篠崎泫在直播中透露，男方服刑時，兩人透過寫信維繫感情，她每週都會寄出兩封信，甚至曾一次寫了60頁，笑稱自己是Toyz最好的「筆友」，如今出獄終於能好好見面，不只在鏡頭前開心互動，也能看見她滿溢的幸福神情。