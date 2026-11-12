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▲國立高雄大學資訊管理學系在高雄大學高教深耕計畫補助下，日前由丁一賢與楊書成兩位教授帶隊，前往日本大阪參訪。（圖／翻攝畫面）

▲國立高雄大學資訊管理學系在高雄大學高教深耕計畫補助下，日前由丁一賢與楊書成兩位教授帶隊，前往日本大阪參訪。（圖／翻攝畫面）

人工智慧快速改變企業的運作方式，如何培養能把AI真正導入產業的人才，成為各國大學共同的課題。國立高雄大學資訊管理學系在高雄大學高教深耕計畫補助下，日前由丁一賢與楊書成兩位教授帶隊，前往日本大阪參訪關西大學（Kansai University）與近畿大學（Kindai University），並走訪位於吹田市的朝日啤酒博物館（Asahi Museum），就AI人才培育、學術研究合作與國際研討會籌辦等議題進行交流。交流團首站來到關西大學，拜會矢田勝俊教授（Prof. Katsutoshi Yada）。關西大學於兩年前成立商業資料科學學部（Faculty of Business Data Science），專注培養能將AI導入企業的人才，課程設計緊扣產業對資料分析與AI應用的需求。丁一賢表示，「關西大學為了培養AI導入企業的人才，直接成立一個全新的學部，這樣的決心與速度令人印象深刻。面對AI帶來的產業變化，關西大學的做法非常值得我們學習。」除了學術單位，交流團也前往位於吹田市的朝日啤酒博物館參訪。與十年前相比，館內的導覽內容已有大幅改變，大量運用資訊科技，透過3D眼鏡、5D劇院等沉浸式設施，讓訪客身歷其境地了解啤酒的製作過程，也讓同學們親眼看到傳統製造業如何運用數位科技重新設計顧客體驗。交流團隨後拜訪近畿大學，與峰滝和典教授（Prof. Kazunori Minetaki）及岩井貴美教授（Prof. Takami Iwai）會面。楊書成與峰滝和典就人工智慧應用於表情萃取的相關技術深入討論，交換研究上的作法與心得。楊書成表示，「這次與峰滝教授針對AI表情萃取技術的討論收穫很多，另近畿大學在國際化環境的塑造上也讓我們相當驚艷，像是校內的CNN Cafe與英語村，讓學生在日常生活中就能自然地使用英語、接觸國際資訊，這種把國際化融入校園生活的做法很值得參考。」雙方也在此行中確定，2028年MISNC管理資訊與社會網絡國際研討會（Management, Information and Social Network International Conference）將於大阪近畿大學舉辦，並就相關籌備事宜進行討論。高雄大學資管系指出，此次參訪由高雄大學高教深耕計畫支持，讓師生得以實地了解日本大學在AI人才培育與國際化環境上的做法，也為2028年MISNC國際研討會的合作奠定基礎。