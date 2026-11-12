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《戲說台灣》男星呂嘉興近日投入直播，短短兩、三個月就進帳12萬800多元，他近日在臉書曬出TikTok直播收入截圖，透露自己平常吃便當、吃水果才打開手機，吃完就下播，沒想到光靠粉絲送的虛擬禮物，就賺到足夠吃一整年便當的錢。他形容這下等於被粉絲「包養」一整年，三餐飯錢都不用愁了。呂嘉興曬帳單時，還故意把恭喜的對象寫成平台：「恭喜TikTok因呂嘉興開直播，淨賺12萬多元入袋！」他透露這兩、三個月來，粉絲送出的虛擬禮物總值超過24萬元，經平台分潤及換算後，他實際收到12萬800多元。如今他吃正餐開播，吃水果也開播，還笑說有時沒開直播就吃飯，反而覺得少了點什麼。不只吃便當有錢進帳，呂嘉興有回開直播吃石頭火鍋，一名粉絲進來就先送出價值1萬2000元的虛擬禮物，接著又送出3萬元，兩筆禮物面額合計4萬2000元。呂嘉興說，有時他也會在飯桌上聊股票、分享自己的投資經驗，有粉絲一口氣送出30隻虛擬柯基犬。他收到禮物除了直接喊「我愛你」，還會即興唱歌答謝。呂嘉興說，當初決定開播，是因為他把上節目的側拍剪成短片「台灣奇案演員去哪兒？」當時帳號只有3000多名粉絲，影片卻衝到14.2萬次觀看，還收到上百則留言。他這才發現，許多看過《戲說台灣》、《台灣奇案》的觀眾，隔了這麼久還記得他。後來他乾脆把昔日的古裝劇照掛在直播畫面上，有戲迷留言說，小時候跟阿嬤一起看他演戲，如今阿嬤走了，一看到他就會想起那段日子，讓呂嘉興看了忍不住落淚。他也在臉書寫道，這些支持他的粉絲「已經累積30年了」，只是到了現在，大家多了一種能隔著手機送禮物、跟他打招呼的方式。