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U23中華隊VS韓國基本資訊

U23中華隊、韓國晉級之路與近況

超級循環賽賽制規則與起跑戰績

中華隊超級循環賽＆獎牌戰賽程

U23中華隊轉播資訊

▲U23中華隊在世界盃預賽僅拿下2勝3敗，卻因戰績相同奇蹟晉級超級循環賽。（圖／WBSC提供）

U23中華隊VS韓國基本資訊

項目 賽事細節 對戰組合 韓國（客隊） vs. 中華隊（主隊） 比賽時間 2026年11月13日（週五）上午08:30（台灣時間） 比賽地點 尼加拉瓜（國家主權體育場 Estadio Nacional Soberanía） 複賽起跑戰績 中華隊0勝2敗（A組第3） ／ 韓國0勝2敗（B組第3）

U23中華隊、韓國晉級之路與近況

▲中華隊全場敲出8支安打，卻缺乏適時一擊，最終以0：1不敵波多黎各。（圖／WBSC提供）

超級循環賽賽制規則與起跑戰績

晉級隊伍 預賽分組與名次 帶入超級循環賽戰績 晉級情勢分析 委內瑞拉 B組 第1（5勝0敗） 2勝0敗 預賽全勝、曾大勝日本，奪冠最大熱門 澳洲 A組 第1（4勝1敗） 2勝0敗 投手群強悍，手握2勝佔盡絕對優勢 日本 B組 第2（4勝1敗） 1勝1敗 傳統強權，仍有極高機會搶進冠軍戰 波多黎各 A組 第2（3勝2敗） 1勝1敗 預賽以1:0完封中華隊，投打均衡 中華隊 A組 第3（2勝3敗） 0勝2敗 預賽先後敗給澳洲、波多黎各，無退路背水一戰 韓國 B組 第3（3勝2敗） 0勝2敗 與中華隊同為0勝2敗起步，首戰即生死戰

中華隊超級循環賽＆獎牌戰賽程

中華隊三場超級循環賽皆排在台灣時間早上08:30開打

日期 台灣時間 (CST) 賽程階段 對戰組合 觀戰重點 11/13（五） 08:30 超級循環賽 G1 中華隊 vs. 韓國 兩隊皆0勝2敗，輸球幾乎確定無緣獎牌戰的「台韓生死戰」 11/14（六） 08:30 超級循環賽 G2 中華隊 vs. 日本 挑戰衛冕軍級別的日本隊，考驗中華隊投手壓制力 11/15（日） 08:30 超級循環賽 G3 中華隊 vs. 委內瑞拉 迎戰本屆唯一全勝之師、火力兇猛的B組龍頭委內瑞拉 11/16（一） 02:30 季軍戰 超級循環賽 第3名 vs. 第4名 11/16（一） 08:00 冠軍戰 超級循環賽 第1名 vs. 第2名

▲中華隊投手群壓制力極佳，先發王牌林佾葳首戰對捷克完投7局失2分，奪下勝投。（圖／WBSC提供） U23中華隊轉播資訊



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2026年第6屆U23世界盃棒球賽預賽落幕，中華隊在A組陷入4隊2勝3敗互咬的混亂局面後，驚險憑藉對戰優勢搶下分組第3，搭上6強超級循環賽末班車。明（13）日起中華隊將展開連續3天的硬仗，於台灣時間每日上午8點30分依序交手韓國、日本與委內瑞拉，球迷無需熬夜就能隔海應援。《NOWNEWS》帶讀者一文看懂中華隊完整賽程與轉播資訊。5:2勝捷克、2:4輸尼加拉瓜、3:1勝巴拿馬、0:4輸澳洲、0:1輸波多黎各。A組出現4隊同為2勝3敗互咬，中華隊靠著對戰優勢驚險搶下第3名。投手群壓制力極佳，先發王牌林佾葳（首戰對捷克完投7局失2分、奪勝投） 與台美混血投手雷皓博（對尼加拉瓜中繼5.2局無失分）表現穩健；但打線在預賽最後兩戰連續遭完封，突破得分荒是取勝關鍵。先後擊敗古巴、英國與南非（7：0完封），但對陣同組晉級的委內瑞拉與日本皆吞下敗仗，因此同樣以0勝2敗帶入超級循環賽。本屆韓國隊陣容集結多名KBO韓職年輕潛力好手，打線具一定長打爆發力，同樣必須全力搶下首勝才能保住爭奪前4名獎牌戰的生機。A、B兩組各取前3名晉級6強超級循環賽，預賽對戰過且同組晉級的成績會直接帶入，因此在超級循環賽只需與另一組的3支晉級隊伍各交手一場。超級循環賽結束後，戰績前2名打冠軍戰、第3與第4名打季軍戰。中華隊帶著2敗起步，接下來對韓、日、委必須全力搶勝。，球迷無需熬夜即可收看。