2026年第6屆U23世界盃棒球賽預賽落幕，中華隊在A組陷入4隊2勝3敗互咬的混亂局面後，驚險憑藉對戰優勢搶下分組第3，搭上6強超級循環賽末班車。明（13）日起中華隊將展開連續3天的硬仗，於台灣時間每日上午8點30分依序交手韓國、日本與委內瑞拉，球迷無需熬夜就能隔海應援。《NOWNEWS》帶讀者一文看懂中華隊完整賽程與轉播資訊。
🟡本文重點摘要
U23中華隊VS韓國基本資訊
U23中華隊、韓國晉級之路與近況
超級循環賽賽制規則與起跑戰績
中華隊超級循環賽＆獎牌戰賽程
U23中華隊轉播資訊
U23中華隊VS韓國基本資訊
U23中華隊、韓國晉級之路與近況
🔥中華隊（預賽2勝3敗，A組第3）：
🔹預賽戰績： 5:2勝捷克、2:4輸尼加拉瓜、3:1勝巴拿馬、0:4輸澳洲、0:1輸波多黎各。A組出現4隊同為2勝3敗互咬，中華隊靠著對戰優勢驚險搶下第3名。
🔹戰力現況： 投手群壓制力極佳，先發王牌林佾葳（首戰對捷克完投7局失2分、奪勝投） 與台美混血投手雷皓博（對尼加拉瓜中繼5.2局無失分）表現穩健；但打線在預賽最後兩戰連續遭完封，突破得分荒是取勝關鍵。
🔥韓國隊（預賽3勝2敗，B組第3）：
🔹預賽戰績： 先後擊敗古巴、英國與南非（7：0完封），但對陣同組晉級的委內瑞拉與日本皆吞下敗仗，因此同樣以0勝2敗帶入超級循環賽。
🔹戰力現況： 本屆韓國隊陣容集結多名KBO韓職年輕潛力好手，打線具一定長打爆發力，同樣必須全力搶下首勝才能保住爭奪前4名獎牌戰的生機。
超級循環賽賽制規則與起跑戰績
🔥賽制規定： A、B兩組各取前3名晉級6強超級循環賽，預賽對戰過且同組晉級的成績會直接帶入，因此在超級循環賽只需與另一組的3支晉級隊伍各交手一場。
🔥晉級決賽門檻： 超級循環賽結束後，戰績前2名打冠軍戰、第3與第4名打季軍戰。中華隊帶著2敗起步，接下來對韓、日、委必須全力搶勝。
中華隊超級循環賽＆獎牌戰賽程
中華隊三場超級循環賽皆排在台灣時間早上08:30開打，球迷無需熬夜即可收看。
U23中華隊轉播資訊
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U23中華隊VS韓國基本資訊
U23中華隊、韓國晉級之路與近況
超級循環賽賽制規則與起跑戰績
中華隊超級循環賽＆獎牌戰賽程
U23中華隊轉播資訊
|項目
|賽事細節
|對戰組合
|韓國（客隊） vs. 中華隊（主隊）
|比賽時間
|2026年11月13日（週五）上午08:30（台灣時間）
|比賽地點
|尼加拉瓜（國家主權體育場 Estadio Nacional Soberanía）
|複賽起跑戰績
|中華隊0勝2敗（A組第3） ／ 韓國0勝2敗（B組第3）
🔥中華隊（預賽2勝3敗，A組第3）：
🔹預賽戰績： 5:2勝捷克、2:4輸尼加拉瓜、3:1勝巴拿馬、0:4輸澳洲、0:1輸波多黎各。A組出現4隊同為2勝3敗互咬，中華隊靠著對戰優勢驚險搶下第3名。
🔹戰力現況： 投手群壓制力極佳，先發王牌林佾葳（首戰對捷克完投7局失2分、奪勝投） 與台美混血投手雷皓博（對尼加拉瓜中繼5.2局無失分）表現穩健；但打線在預賽最後兩戰連續遭完封，突破得分荒是取勝關鍵。
🔥韓國隊（預賽3勝2敗，B組第3）：
🔹預賽戰績： 先後擊敗古巴、英國與南非（7：0完封），但對陣同組晉級的委內瑞拉與日本皆吞下敗仗，因此同樣以0勝2敗帶入超級循環賽。
🔹戰力現況： 本屆韓國隊陣容集結多名KBO韓職年輕潛力好手，打線具一定長打爆發力，同樣必須全力搶下首勝才能保住爭奪前4名獎牌戰的生機。
🔥賽制規定： A、B兩組各取前3名晉級6強超級循環賽，預賽對戰過且同組晉級的成績會直接帶入，因此在超級循環賽只需與另一組的3支晉級隊伍各交手一場。
🔥晉級決賽門檻： 超級循環賽結束後，戰績前2名打冠軍戰、第3與第4名打季軍戰。中華隊帶著2敗起步，接下來對韓、日、委必須全力搶勝。
|晉級隊伍
|預賽分組與名次
|帶入超級循環賽戰績
|晉級情勢分析
|委內瑞拉
|B組 第1（5勝0敗）
|2勝0敗
|預賽全勝、曾大勝日本，奪冠最大熱門
|澳洲
|A組 第1（4勝1敗）
|2勝0敗
|投手群強悍，手握2勝佔盡絕對優勢
|日本
|B組 第2（4勝1敗）
|1勝1敗
|傳統強權，仍有極高機會搶進冠軍戰
|波多黎各
|A組 第2（3勝2敗）
|1勝1敗
|預賽以1:0完封中華隊，投打均衡
|中華隊
|A組 第3（2勝3敗）
|0勝2敗
|預賽先後敗給澳洲、波多黎各，無退路背水一戰
|韓國
|B組 第3（3勝2敗）
|0勝2敗
|與中華隊同為0勝2敗起步，首戰即生死戰
中華隊三場超級循環賽皆排在台灣時間早上08:30開打，球迷無需熬夜即可收看。
|日期
|台灣時間 (CST)
|賽程階段
|對戰組合
|觀戰重點
|11/13（五）
|08:30
|超級循環賽 G1
|中華隊 vs. 韓國
|兩隊皆0勝2敗，輸球幾乎確定無緣獎牌戰的「台韓生死戰」
|11/14（六）
|08:30
|超級循環賽 G2
|中華隊 vs. 日本
|挑戰衛冕軍級別的日本隊，考驗中華隊投手壓制力
|11/15（日）
|08:30
|超級循環賽 G3
|中華隊 vs. 委內瑞拉
|迎戰本屆唯一全勝之師、火力兇猛的B組龍頭委內瑞拉
|11/16（一）
|02:30
|季軍戰
|超級循環賽 第3名 vs. 第4名
|11/16（一）
|08:00
|冠軍戰
|超級循環賽 第1名 vs. 第2名
|收看通路類別
|轉播平台 / 頻道名稱
|收看方式與備註
|電視頻道
|愛爾達體育4台
|中華電信 MOD
|緯來體育台 / 緯來精采台 / 緯來育樂台
|依當日賽程與場次不同調整轉播頻道
|網路與行動裝置
|ELTA.tv
|愛爾達官方線上影音平台
|Hami Video
|中華電信運動館線上串流
|緯來體育台 APP / 緯來電視網 APP
|緯來官方行動裝置應用程式
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