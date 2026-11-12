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台積電、美光落腳台中 台電：供電不足扼殺台中競爭力

長期電源計畫每半年公布？龔明鑫：內部評估

立法院國民黨委員及民眾黨團於10日提出修正《空污法》第28、30條，直接要求定燃煤機組提前除役，恐釀成台灣缺電危機。經濟部長龔明鑫強調，電力機組建置需要時間，不是今天喊了，明天就可以供電，不宜強迫訂定燃煤機組除役時間，進而衝擊供電及台灣經濟發展。立法院國民黨委員及民眾黨團提出修正《空污法》第28、30條，直接要求定燃煤機組提前除役，如台中電廠燃煤機全部在2028年退場，且限制除役燃煤機組轉作緊急備用等提案。此舉引起產業界、台電工會及經濟部反彈。首先，強制台中、和平、林口、大林電廠，共9.72GW，預計2028、2029 年備用容量率將暴跌為負值，且影響全年發電量約為580 億度，超過2025 年全國家戶實際用電量510 億度衝擊巨大。龔明鑫說，經濟部一向強調台電最重要任務是穩定供電，因此未來10年規劃25部天然氣機組，並可以提供26GW的電力，但一部機組興建需要過程，可能都需要6至7年，不是今天喊要做，明天就做好有電。而燃煤電廠在燃氣機組興建完畢後，後續就可以轉成備用、緊急備援，或是除役拆掉，認為如果強制機組除役，那就會造成供電吃緊，「我們不希望這樣子，尤其這幾年我們的經濟發展這麼好，需要用電的情況可能還會再增加。」台電進一步指出，近年來包含台積電、美光、矽品等高科技大廠，紛紛將關鍵先進製程與擴廠計畫重押台中，未來用電需求將呈現爆發式成長。若電網連現有負載都無法承擔，各大科技廠用電申請案將被迫全面重新評估，嚴重扼殺台中乃至全台產業競爭力。台電表示，台中電廠堪稱是空污減排領域「最努力的學生」，10年來已投入441億元升級台中電廠空污防制設備，帶動空污排放大幅削減8成、用煤量減少673萬公噸，空污減排績效高居台中市各類排放源第一名。同時，台電配合政府超前部署推動新建燃氣機組計畫，透過「空污防制設備升級」、「增氣減煤」、「以氣換煤」三階段推動台中電廠減污及無煤化目標，若以一般電廠商轉40年期限，台中電廠原訂無煤時程為2046年，台電已明確承諾將提前12年於2034年達標。另外，因應電力需求因半導體、AI成長，經濟部有意將依《電業法》每年公布一次的長期電源開發計畫改為每半年檢討，讓電力需求更貼近變化。對此，龔明鑫說，台灣電力情況變化快速，像是《空污法》修法通過的話影響非常大，因此目前內部正在評估，包括先前公布的每年成長2.5%電力需求，是否還會再提高，同時間供給端也會更寬裕。