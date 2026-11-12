我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達執行長黃仁勳陷入與疑似中國女間諜、新加坡企業Megaspeed高階女主管黃樂（Alice Huang）的桃色風暴之中，輝達正召開董事會決定去留。由於該案涉及非法轉運問題，引發美國政府關注。美媒披露，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）針對Megaspeed為何沒被列入國安威脅企業，與商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）展開對峙。根據CNN報導，兩名知情人士透露，貝森特上週在白宮戰情室的一場對峙中，針對商務部遲遲不願將輝達（Nvidia）客戶 Megaspeed 列為潛在國安威脅一事，向商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）提出質疑。此舉凸顯出川普政府內部在中國取得輝達晶片問題上的緊繃局勢。報導提到，川普政府官員長期以來一直擔憂Megaspeed 規避美國法律並將先進晶片轉運至中國；財政部幕僚主張，基於此風險，商務部應將該公司列入「實體清單」（Entity List），以管制可能構成國安風險的中國關聯企業。報導引述知情人士指出，包括盧特尼克在內的川普政府高層官員，早在數月前便已聽取過有關黃仁勳與黃樂關係的簡報；黃樂曾任 Megaspeed 董事，情報界質疑她是一名中國間諜。然而，知情人士表示，儘管接獲上述警告，商務部至今仍拒絕將 Megaspeed 列入實體清單。面對貝森特的當面質問，盧特尼克並未立即承諾採取任何具體行動。