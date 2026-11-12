中央氣象署預報員賴欣國表示，明（13）日週五天氣和今（12）天相似都是穩定的天氣狀況，西半部高溫可達32度，各地以多雲到晴為主，僅迎風面有零星飄雨，週六（14日）受到華南雲雨區東移影響，全台都有局部短暫陣雨，週日（15日）起東北季風稍增強，北台灣高溫降至24至25度，下週三（18日）還有另一波更強的東北季風，部分地區低溫將下探18度，民眾可以趁假日準備保暖衣物。
明天週五天氣穩定！西半部高溫32度、迎風面零星飄雨
明天週五上班需要帶傘嗎？賴欣國指出，今天下班到明天的天氣都相對穩定，台灣各地以多雲到晴為主，只有基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島等迎風面，偶爾有零星降雨機會，不必太擔心明顯大雨。
氣溫方面，明天西半部高溫29至32度，東半部27至28度，澎湖及金門27度、馬祖23度；中部以北、宜蘭、花蓮及金門、馬祖低溫19至21度，南部及台東22度、澎湖23度。白天感受溫暖，但早晚仍有涼意，日夜溫差較大。
週六全台有雨 華南雲雨區東移、恐伴隨強陣風
週六華南雲雨區東移，週六下午各地降雨機會增加，全台都有局部短暫陣雨的可能，外出最好隨身攜帶雨具。預報員提醒，華南雲雨區通過期間，局部地區可能出現比較劇烈的天氣現象。週六除了短暫陣雨，也有伴隨局部強陣風的機率，週末安排戶外活動、出遊的民眾，最好提前做好雨天備案。
到了週日，華南雲雨區逐漸離開，但隨著東北季風稍微增強，北台灣天氣將轉涼。賴欣國指出，桃園以北、東半部及恆春半島仍有局部短暫陣雨，西半部山區也可能因為殘留水氣出現零星降雨，新竹以南平地則大致維持多雲到晴。
下週兩波東北季風：週日北台灣轉涼、下週三更冷
下週天氣將有兩波東北季風接力影響，賴欣國指出，第一波落在週日（15日）至下週一（16日），強度相對較弱，北台灣白天高溫可能下降至24至25度，中南部溫度變化則不大。下週二（17日）東北季風稍微減弱，北部、東北部及東部氣溫短暫回升。不過，下週三（18日）隨著鋒面通過，另一波東北季風再度增強，北部、東北部及東部天氣明顯轉涼，降溫幅度也比第一波更大。
賴欣國表示，第二波冷空氣強度可能與本週二（10日）相近，低溫預估18至20度，下週三北部、中部、宜蘭、花蓮及金門、馬祖低溫18至20度，南部、台東及澎湖20至22度；北部及宜蘭白天高溫也只有23至24度。
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明天週五上班需要帶傘嗎？賴欣國指出，今天下班到明天的天氣都相對穩定，台灣各地以多雲到晴為主，只有基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島等迎風面，偶爾有零星降雨機會，不必太擔心明顯大雨。
氣溫方面，明天西半部高溫29至32度，東半部27至28度，澎湖及金門27度、馬祖23度；中部以北、宜蘭、花蓮及金門、馬祖低溫19至21度，南部及台東22度、澎湖23度。白天感受溫暖，但早晚仍有涼意，日夜溫差較大。
週六華南雲雨區東移，週六下午各地降雨機會增加，全台都有局部短暫陣雨的可能，外出最好隨身攜帶雨具。預報員提醒，華南雲雨區通過期間，局部地區可能出現比較劇烈的天氣現象。週六除了短暫陣雨，也有伴隨局部強陣風的機率，週末安排戶外活動、出遊的民眾，最好提前做好雨天備案。
到了週日，華南雲雨區逐漸離開，但隨著東北季風稍微增強，北台灣天氣將轉涼。賴欣國指出，桃園以北、東半部及恆春半島仍有局部短暫陣雨，西半部山區也可能因為殘留水氣出現零星降雨，新竹以南平地則大致維持多雲到晴。
下週兩波東北季風：週日北台灣轉涼、下週三更冷
下週天氣將有兩波東北季風接力影響，賴欣國指出，第一波落在週日（15日）至下週一（16日），強度相對較弱，北台灣白天高溫可能下降至24至25度，中南部溫度變化則不大。下週二（17日）東北季風稍微減弱，北部、東北部及東部氣溫短暫回升。不過，下週三（18日）隨著鋒面通過，另一波東北季風再度增強，北部、東北部及東部天氣明顯轉涼，降溫幅度也比第一波更大。
賴欣國表示，第二波冷空氣強度可能與本週二（10日）相近，低溫預估18至20度，下週三北部、中部、宜蘭、花蓮及金門、馬祖低溫18至20度，南部、台東及澎湖20至22度；北部及宜蘭白天高溫也只有23至24度。