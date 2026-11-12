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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近期深陷婚外情風暴，隨著事件持續發酵，被指稱為中國女間諜的黃樂（Alice Huang）過往背景也接連遭起底。有昔日同窗爆料她曾遠赴法國藍帶國際廚藝餐旅學院進修，更巧的是，這讓黃樂與黃仁勳長女黃敏珊成為「校友」。綜合媒體報導，近日社群網路上流傳多則關於黃樂求學時期的爆料，有昔日同窗回憶說，黃樂當年曾就讀於享譽全球的法國巴黎藍帶廚藝學院，在該校同學眼中，她平時給人一種老實、甚至帶點迷糊的印象，被大家暱稱為「黃阿姨」。黃樂還曾在同學群組裡直言，自己不遠千里赴法學廚藝，單純是為了「做飯給我丈夫吃」。耐人尋味的是，黃仁勳的長女黃敏珊（Madison Huang）過去同樣曾在這所創立於1895年的巴黎藍帶廚藝學院攻讀糕點與葡萄酒課程，兩人竟意外成為「同門師姊妹」。對此，不少外界人士揣測，黃樂當年的進修軌跡是否別有用意，藉此累積餐飲與社交資本以打入頂尖名流圈。婚外情醜聞爆發後，黃樂神隱至今，有外媒爆料黃樂如今人在北京，不過中國外交部發言人毛寧今日被問到是否能證實黃樂在北京時，僅回答「我不了解你提到的情況」。