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寶貝曾抗拒觸摸、套牽繩！訓犬師半年耐心陪伴

▲「寶貝」過去因對人充滿戒心，不僅抗拒觸摸，連套上牽繩都會閃躲。（圖／新北動保處）

訓練不打罵、不強迫！從害怕人到願意接受撫摸

▲曾有飼養2隻狗經驗的陳小姐表示，自己具備一些犬隻訓練經驗，也願意花時間陪伴寶貝，協助牠持續進步。（圖／新北動保處）

3次互動決定給牠一個家！陳小姐願陪伴持續進步

▲新飼主陳小姐帶著寶貝出門散步，已經看到牠露出可愛微笑。（圖／新北動保處）

等待超過2年，終於迎來幸福！新北市中和動物之家柴犬「寶貝」過去因對人充滿戒心，不僅抗拒觸摸，連套上牽繩都會閃躲，甚至曾出現咬人行為，讓認養之路格外艱辛。為協助牠重新建立對人的信任，新北市動物保護防疫處結合專業訓犬師、動保員及志工長期陪伴，經過半年的耐心訓練，寶貝逐漸放下戒心。今年3至4月，動保員已能在戶外散步時自然撫摸牠，也因此迎來改變牠一生的相遇。陳小姐一次散步時注意到寶貝，經過3次互動後，決定給牠一個家，讓等待2年的寶貝終於迎接嶄新狗生。寶貝的改變並非一蹴可幾。初期由訓犬師蘇裕盛負責訓練，面對對人高度警戒的寶貝，團隊先保持適當距離、放慢動作，搭配食物獎勵及外出活動，讓牠逐步適應人的存在，再慢慢練習套牽繩、跟隨行走及穿越輪胎等訓練。後續由訓犬師蘇昱華接手，延續正向引導方式，透過散步、陪玩及籠內陪伴，並在觸摸前先以「摸摸」作為提醒，循序漸進進行牽繩穿脫、身體觸碰、梳毛、坐下、握手及嘴套適應等練習，也安排寶貝與不同的人互動，逐步降低牠對人接近的防備。動保員及志工訓練團隊表示，訓練過程不以打罵或處罰要求服從，而是尊重寶貝的情緒與界線，透過獎勵、陪伴及反覆練習，讓牠在一次次正向經驗中慢慢放下戒心。從最初連牽繩都難以靠近，到後來能在戶外散步時接受動保員撫摸，這些看似微小的進步，背後都是長時間的耐心與付出。經過持續訓練，今年3至4月，動保員已能在散步過程中自然觸摸寶貝，也讓牠有機會被更多人看見。寶貝與陳小姐的緣分，始於一次戶外散步。當時動保員牽著寶貝外出，陳小姐一眼就覺得牠十分可愛、很有眼緣。動保員也沒有隱瞞寶貝過去曾有行為不穩定的情況，主動向她說明相關狀況。曾有飼養2隻狗經驗的陳小姐表示，自己具備一些犬隻訓練經驗，也願意花時間陪伴寶貝，協助牠持續進步。雙方經過2次互動、逐步建立熟悉感後，第3次見面時，陳小姐便決定認養，願意接納寶貝的過去，陪伴牠迎向新的生活。新北市動保處表示，部分收容動物因恐懼或行為問題，需要更多時間與專業協助，透過「333認養政策」提供訓練及媒合資源，幫助牠們改善行為、增加認養機會。寶貝的故事展現長期陪伴的力量，也呼籲民眾認養時多一分耐心與理解，給予毛寶貝適應時間，讓更多等待中的生命有機會找到幸福的家。