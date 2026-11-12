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▲沈伯洋（右）和主持人鄭弘儀（左）聊起去年過世的母親、當初不贊成收養的父親，以及這場選戰裡最捨不得的女兒。（圖／JET綜合台提供）

民進黨台北市長候選人沈伯洋將告假全力拚參選，一天只睡3、4個小時，昨（11）日他現身節目《新聞挖挖哇》，和主持人鄭弘儀聊起去年過世的母親、當初不贊成收養的父親，以及這場選戰裡最捨不得的女兒。沈伯洋夫妻於2022年底收養女兒，如今父女感情非常好，選戰開跑後，沈伯洋透露某個星期天，女兒忍不住說：「你先不要再去要票了。」讓他哭笑不得。被問到選前倒數黃金時刻會不會邀請太太一同掃街拜票？沈伯洋選擇讓對方留在幕後，還是以保護老婆跟小孩為主。沈伯洋與老婆婚後求子不順，兩人因此決定收養女兒「麻糬」，他透露收養的念頭來自大學時做少年輔導的經驗，他看到許多孩子走偏，是因為從小沒有可以依靠的地方，「如果在三、四、五歲就被接住，會很不一樣。」不過起初父母不太能接受，父親甚至還回他：「那不如你就開個育幼院。」但他直言自己從小和父親、母親以及繼母都能好好相處，「所以血緣這個坎，對我來說很容易就跨過去了。」而提到與女兒的相處過程，當時正逢疫情，從寄養家庭到新家的過渡期難以進行，夫妻倆拍了十支影片，請保母播給女兒看，告訴她「這就是你的爸爸跟媽媽」。他透露女兒來到家裡時已滿一歲，第一天緊緊巴著太太七個小時，沈伯洋只能幫忙洗澡、餵食、換尿布，女兒也只肯讓他抱幾秒。如今，女兒不僅聽得出他夜歸的腳步聲，還當起他的「笑容教練」，沈伯洋表示：「因為她覺得爸爸不夠愛笑，常在家教他怎麼笑。」選戰開跑後，沈伯洋週末常不在家，某個假日女兒忍不住說：「你先不要再去要票了。」讓他哭笑不得並向女兒解釋，因為大家還不認識爸爸，所以要去很多地方。現在，女兒不僅會在家看他車掃的直播，有一次他一進門，女兒已經在沙發上幫他佈置好位子，只為了叫爸爸休息。而選前70天，沈伯洋現在一天只睡3、4個小時，他表示太太同為律師、也很關心政治，被問到選前倒數黃金時刻會不會邀請太太一同掃街拜票？沈伯洋選擇讓她留在幕後：「還是以保護她跟小孩為主。」我會尊重她的決定。