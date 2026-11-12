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▲中鋼公司受國際鋼價及國內流通行情同步走揚之影響，決定自今(115)年12月份適度調漲鋼鐵產品月盤價。(圖／記者黃守作攝)

▲中鋼公司董事長黃建智說明12月份鋼鐵產品月盤價將適度調漲的情形。(圖／記者黃守作攝)

▲中鋼公司受國際鋼價及國內流通行情同步走揚之影響，決定自今(115)年12月份適度調漲鋼鐵產品月盤價。(圖／記者黃守作攝)

中鋼公司受國際鋼價及國內流通行情同步走揚之影響，決定自今(115)年12月份鋼鐵產品月盤價，將適度全面微調每公噸新台幣300元鋼鐵價格，以反映煉鋼成本及順應國際鋼價走勢。中鋼公司董事長黃建智表示，中鋼公司考量國際鋼價與國內流通行情同步走揚，下游接單持續回溫，帶動補庫存需求釋出，為順應行情走勢及反映煉鋼成本，乃決定12月份月盤產品適度調漲，熱軋鋼板、鋼捲、冷軋鋼捲、電鍍鋅鋼捲，以及熱浸鍍鋅鋼捲等每公噸調漲新台幣300元。黃建智說，全球經濟維持溫和擴張，科技產業成長有助緩和地緣衝突衝擊，歐美央行維持利率不變，有助支撐耐久財消費，而國際貨幣基金(IMF)將2026年全球經濟成長率預測上修0.1個百分點至3.1%，預估2027年升至3.4%，至於人工智慧(AI)發展帶動我國出口與投資成長，主計總處公布今年前3季經濟成長率達14.22%，但傳統產業需求復甦仍不均衡。黃建智指出，在鋼鐵市場方面，鐵礦砂與冶金煤價格分別於每公噸90美元及265美元附近盤整，煉鋼成本仍處於相對高檔，而美國現貨供應偏緊，熱軋流通行情突破每公噸1450美元，創近4年半新高，至於歐盟進口供應受貿易措施限制，熱軋行情維持高檔，鋼鐵廠積極爭取調高明(2027)年汽車用鋼長約價格。黃建智並指出，中國大陸前3季粗鋼產量年減2.9%，減產與基建政策有助支撐鋼價，而需求復甦仍待觀察，而日本東京製鐵11月盤價每公噸調漲3000日圓(約19美元)，至於越南和發鋼廠最新熱軋盤價，以越南盾計價持平，而以美元折算價格每公噸約上漲5美元，而我國流通行情持穩，全球鋼價呈穩中有升之態勢。因此，中鋼公司考量部分國際市場鋼價走強，下游外銷接單持續升溫，新台幣匯率趨貶亦有助帶動國產鋼材採購需求，為反映市場行情，同時穩定供應鏈購料成本，以擴大接單，致決定自今(115)年12月份鋼鐵產品月盤價，將適度小幅調漲鋼鐵價格，以反映煉鋼成本及順應國際鋼價走勢。