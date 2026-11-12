台中市政府觀光旅遊局今（12）日舉行低碳旅館認證成果發表會，今年新增17家低碳旅館，累計已有61家取得認證。台中今年也取得「全球綠色旅遊目的地」（Green Destinations）銅級標章。觀旅局長陳美秀表示，台中是全台首個以城市名義獲得這項標章，落實從環境永續到服務升級雙軌並進，打造友善旅遊城市。
觀旅局長陳美秀表示，台中推動永續旅遊不停歇，今年持續協助旅館檢視用電結構、調整能源使用方式，將節能管理納入日常營運。依據今年新取得認證旅館的用電及碳排放資料推估，減碳成效前5名的旅館，全年合計可減少273.08公噸碳排放，相當於約3.1座文心森林公園一年的固碳量。市府今年也協助4家旅宿業者申請環保標章，並輔導30名旅館從業人員取得國際專業顧客服務認證（CGSP）。
台中市今年除取得銅級標章，也以「乘著歷史向未來：為地方創造新的共同記憶」為題，透過后里馬場呈現地方歷史與文化保存，獲選「2026全球百大目的地故事獎」。觀旅局表示，台中是全台唯一連續3年入選的城市，不僅展現台中在永續觀光、文化保存及地方創生上的深厚實力，也象徵台中持續與國際接軌，躍上全球永續旅遊舞台。
為讓永續旅遊理念更加貼近民眾，觀旅局今年也透過台中國際旅展、台北國際夏季旅展及線上宣傳，推廣台中低碳旅館及環保標章旅宿特色，並結合電子文宣、實體活動及線上宣傳等多元管道，提升永續旅宿能見度，鼓勵旅客從選擇低碳環保旅宿開始，將環保理念融入旅遊日常，共同實踐綠色旅遊，朝向淨零轉型與永續城市目標邁進。
台中國際花毯節已盛大登場，展至11月22日。今年以「甜點王國」為主題，結合三麗鷗角色與台中在地甜點文化。觀旅局邀請全國民眾把握展期，前來台中賞花、旅遊及住宿，白天漫遊繽紛花海、探索周邊景點，夜晚入住低碳旅館或環保標章旅宿，從旅遊到住宿輕鬆實踐環保理念，讓美好旅程與環境永續同行。更多旅遊資訊，可至「台中觀光旅遊網」https://travel.taichung.gov.tw/查詢。
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台中市今年除取得銅級標章，也以「乘著歷史向未來：為地方創造新的共同記憶」為題，透過后里馬場呈現地方歷史與文化保存，獲選「2026全球百大目的地故事獎」。觀旅局表示，台中是全台唯一連續3年入選的城市，不僅展現台中在永續觀光、文化保存及地方創生上的深厚實力，也象徵台中持續與國際接軌，躍上全球永續旅遊舞台。
台中國際花毯節已盛大登場，展至11月22日。今年以「甜點王國」為主題，結合三麗鷗角色與台中在地甜點文化。觀旅局邀請全國民眾把握展期，前來台中賞花、旅遊及住宿，白天漫遊繽紛花海、探索周邊景點，夜晚入住低碳旅館或環保標章旅宿，從旅遊到住宿輕鬆實踐環保理念，讓美好旅程與環境永續同行。更多旅遊資訊，可至「台中觀光旅遊網」https://travel.taichung.gov.tw/查詢。