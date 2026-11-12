我是廣告 請繼續往下閱讀

📍亞冠賽「台日大戰」中華隊打線：

📍亞冠賽「台日大戰」日本隊打線：

2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）今（12）日於東京巨蛋正式點燃戰火，中華隊將於台灣時間18點首戰交手地主日本武士隊。賽前雙方公布先發打線，中華隊由張仁瑋扛開路先鋒，郭天信、王念好、陽柏翔組成中心打線，與先發投手林子崴搭檔的捕手為宋嘉翔。日本隊方面，打線一如預期，排出開路先鋒正木智也、第4棒山口航輝的陣型。中華隊今日迎接亞冠賽首戰，交手地主日本隊，雙方先發投手分別是林子崴與金丸夢斗。賽前公布先發打線，開路先鋒由張仁瑋與董子恩組成「雙箭頭」，中心打線為郭天信、王念好、陽柏翔，後段棒次由馬傑森、林泓弦、宋嘉翔以及林佳緯組成。這套打線最大的亮點在於先發第5棒，擁有絕佳跑壘速度的陽柏翔，平時都擔任第9棒，今日卻成為中心打線一員，還以指定打擊的身分出賽。與先發投手林子崴搭檔的捕手是同為樂天桃猿的金手套得主宋嘉翔。熱身賽打擊近況不佳的林佳緯仍進入打線，打第9棒、左外野手。日本隊方面，打線與賽前推出的陣容差異不大，由日本大賽MVP正木智也扛開路先鋒，第2至5棒分別是宗山壘、西川史礁、山口航輝、渡部聖彌，後段棒次則是度会隆輝、長谷川信哉、小島大河以及庄子雄大。中華隊必須特別警戒本季敲出28轟的正木智也以及38轟的山口航輝，兩人都擁有一棒改變戰局的能力。第一棒：張仁瑋（右外野手）第二棒：董子恩（一壘手）第三棒：郭天信（中外野手）第四棒：王念好（三壘手）第五棒：陽柏翔（指定打擊）第六棒：馬傑森（游擊手）第七棒：林泓弦（二壘手）第八棒：宋嘉翔（捕手）第九棒：林佳緯（左外野手）先發投手：林子崴第一棒：正木智也（一壘手）第二棒：宗山壘（游擊手）第三棒：西川史礁（左外野手）第四棒：山口航輝（指定打擊）第五棒：渡部聖彌（三壘手）第六棒：度会隆輝（右外野手）第七棒：長谷川信哉（中外野手）第八棒：小島大河（捕手）第九棒：庄子雄大（二壘手）先發投手：金丸夢斗