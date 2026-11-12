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羅大佑轟台灣沒言論自由 梁文傑：他怎麼還能上節目？

省籍議題沉寂32年 梁文傑憂撕裂社會

資深音樂人羅大佑日前接受廣播節目專訪，批評民進黨過去爭取言論自由，如今執政卻讓人民不敢發聲，更直言「現在外省人被欺負得夠慘了」，引發各界議論。對此，陸委會副主委梁文傑今（12）日表示，台灣若沒有言論自由，羅大佑根本不可能上節目批評政府，更直言省籍議題不應成為選舉動員工具。當媒體追問，同樣具有外省背景的他是否認同羅大佑說法時，梁文傑則反嗆，「正是因為我是外省人，所以我完全聽不懂羅大佑在講什麼」，更強調「羅大佑不能代表外省人」。對於羅大佑言論，梁文傑今日在陸委會例行記者會上表示，「台灣如果沒有言論自由，羅大佑就不可能上這個節目」，如果台灣真的沒有言論自由，羅大佑上完節目後，可能就會遭受類似蔡康永或黃一豪等人的待遇，但實際上並沒有發生，因此台灣的言論自由根本不證自明。梁文傑直言，不太理解羅大佑所謂「政府讓人民恐懼」究竟是什麼意思。他強調，現在民眾在各種網路平台及言論管道上，都可以自由表達意見，只要不違法，基本上不認為台灣人民會因為批評政府而感到恐懼。至於羅大佑提及外省人遭受欺負，甚至被當成「賤民」等說法，梁文傑則認為，這樣的言論對台灣社會具有相當大的分裂作用。梁文傑回顧，1994年台北市長選舉可能是台灣省籍動員最激烈的一次，當年選戰結束後，各政黨及政治人物都從中學到教訓，幾乎不再刻意挑起省籍議題，刺激社會情緒。梁文傑感嘆，32年過去，很難想像如今竟然還有人以這樣的言詞談論省籍問題。他呼籲，選舉就是選舉，選完之後大家應回歸正常生活，不要再把台灣社會過去的傷痛重新掀開，「不要再把台灣社會的痛點讓大家再痛一次」。另，媒體追問梁文傑，身為具有大陳背景的外省人，是否也感受到羅大佑所說的處境？梁文傑回應，「正是因為我是外省人，所以我完全聽不懂羅大佑在講什麼」。他再次強調，台灣社會不應重新討論、刺激省籍對立情緒，這對整個社會絕對沒有好處。「羅大佑不能代表外省人，因為他本身也不是外省人，他也不用去幫外省人多費心了」。