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調查黃樂個案進度 行政院證實：台美跨國調查

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳捲入中國女間諜黃樂婚外情爭議，發出內部信坦承對妻子不忠並致歉，而黃樂過去曾多次持香港護照來台。行政院今（12）日證實此案涉及跨國合作調查，目前沒有更多資訊可以提供，移民署補充表示，已廢止黃樂入境許可，並管制其來台。對於黃樂過去持香港護照隨黃仁勳來台引發國安疑慮，對此行政院發言人李慧芝表示，個案是否有犯罪嫌疑及相關調查程序，目前沒有公開資訊，若涉及犯罪，因偵查不公開原則，沒有更多說明。移民署入出國事務組長林貽俊補充，黃樂相關來台情形，移民署配合國安單位都有掌握，目前已廢止其入境許可並管制來台，由於案件仍在偵辦中，不便對外說明，但政府對特定身分人士來台設有現行審查機制，包括事前審查、事中訪視及事後處理。至於如何防範中國人士利用香港簽證或商務來台從事間諜活動，李慧芝說明，國安單位會透過相關聯審機制，針對商務來台申請啟動聯審，並依相關情資進行入境審查及訪視，若查證發現入境者從事間諜行為或活動，或與原申請許可目的不符，將依法廢止入境許可，並啟動國安調查，至於黃樂個案進度，「因為涉及到跨國的合作調查，目前沒有更多資訊可以提供」。