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巨型「抓魚阿特」現身板橋！3號出口成新打卡點

▲巨型裝置呈現阿特探頭、盯著地面魚兒的模樣，彷彿正準備伸手抓魚，圓圓大眼搭配呆萌表情。（圖／台北捷運 Metro Taipei）

限定7天快把握！跟阿特3種拍照角度一次收藏

▲台北捷運也分享拍照小技巧，民眾可以從正面拍攝，捕捉阿特探頭看人的呆萌表情，也能拉遠鏡頭，將阿特與地上的魚一起拍進畫面。（圖／台北捷運 Metro Taipei）

搭捷運找阿特活動

台北捷運又有新打卡景點了！為了迎接「2026新北歡樂耶誕城」，台北捷運與金門縣政府合作，將金門人氣水獺「阿特」化身巨型裝置，萌萌現身捷運板橋站3號出口。阿特圓滾滾的大眼睛探出頭，低頭盯著地上的魚，模樣相當逗趣，吸引民眾拍照打卡。這次阿特現蹤活動限定7天，從明（13）日至11月19日登場，只要搭乘捷運到板橋就能與「阿特」近距離合影，順便逛逛新北耶誕城！台北捷運與金門縣政府攜手合作，將金門水獺「阿特」帶進台北捷運板橋站，巨型裝置設置於3號出口，呈現阿特探頭、盯著地面魚兒的模樣，彷彿正準備伸手抓魚，圓圓大眼搭配呆萌表情，成為近期捷運站內吸睛的新景點。台北捷運也分享拍照小技巧，民眾可以從正面拍攝，捕捉阿特探頭看人的呆萌表情。或是能拉遠鏡頭，將阿特與地上的魚一起拍進畫面，呈現牠認真抓魚的模樣。更有創意一點的話，還可以找出借位方式與阿特合照，拍出彷彿正在摸摸牠頭頂的趣味照片。「抓魚阿特」裝置展期自11月13日至11月19日，為期7天，地點就在捷運板橋站3號出口，搭乘板南線前往板橋站即可抵達。台北捷運也提醒，民眾拍照時應留意周遭動線，避免影響其他旅客通行。地點：捷運板橋站3號出口時間：11月13日（五）－11月19日（四）交通方式：搭板南線至板橋站，3號出口出站即可看見阿特。