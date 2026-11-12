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民進黨台北市長候選人沈伯洋日前拜會有「內湖王」之稱的國民黨籍前北市議長陳建治，引發議論，台北市長蔣萬安隔天隨即拜會，陳健治今（12）日出席蔣萬安台北市資深民代後援會，受訪時稱希望蔣連任後繼續努力，「我們領導的時候，那個（局處）首長是我們最重要的，不行的要把他換掉，好的繼續，這樣就容易向前進、團隊最要緊」，一旁的蔣萬安則連聲稱好。不過媒體追問陳健治「那些首長比較不適合、需要被換掉」，他則笑呵呵地說「你不是為難我嗎？現在我是退休的人，不做批評」。沈伯洋11月5日拜會陳健治，雙方會面1小時並共同接受媒體聯訪，引發政壇「拔樁」議論，蔣萬安隔天隨即拜會陳健治並合影。不過外界發現，陳健治夫婦兩天穿的服裝相同，陳今天解釋「因為我很喜歡那一件衣服」。陳健治說，他退休了以後，很少穿西裝，平常都是這樣穿，只有一套是他 40 歲到美國買的，現在剛好，所以他現在出門就是隨便穿，反正也不需要打扮。陳健治說，他和蔣萬安會晤，除了祝他當選以外，當然也提點很多，他看過很多的市長，從高玉樹到你，恐怕有十個，有講到過去的經驗怎麼樣，談了很多大概一個小時吧。陳健治更笑說，蔣萬安的爸爸蔣孝嚴跟他是好朋友，如果講歲數嘛，他爸爸屬馬大他一歲，那個算不算長官？他當秘書長，我當中常委，誰比較大，一旁的蔣萬安則連忙說「同事、同事」