我是廣告 請繼續往下閱讀

訂房單出現「中國台灣」遭要求補件 梁文傑：政府有權否准

未來出現相同字樣怎麼辦？梁文傑：由移民署決定

近日一名中國旅客在網路發文抱怨，申請來台觀光入境許可時，因飯店訂房單出現「中國台灣」字樣，遭移民署要求重新補件，甚至須寫下「台灣中國互不隸屬」並簽名上傳，引發爭議。國民黨立法院黨團質疑，此舉宛如獨裁國家的行為。對此，陸委會副主委梁文傑今（12）日表示，政府有權審查入境申請，若文件內容或來台目的有損國家利益、違背對等尊嚴原則，就有權否准申請。不過，他也特別強調，陸委會正式使用的表述是「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，希望其他政府機關能夠參考。對於該事件，梁文傑今日在陸委會例行記者會上回應，政府立場相當明確，只要申請資料被認定有損國家利益，或違背對等尊嚴等原則，政府就有權不讓申請人入境台灣。「如果你在申請資料之中，被我們認定說你有損我們的國家利益或是對等尊嚴等等原則的話，那我們當然有權不讓你進入台灣」，這是政府依法審查入境申請的權限。至於本案具體審查方式，梁文傑表示，相關程序由移民署負責，陸委會不會過度干涉個案細節。他也坦言，這是自己第一次看到類似案例。媒體進一步追問，若未來中國旅客提交的飯店預訂單或其他附件，再度出現「中國台灣」等文字，究竟會直接退件、要求重新上傳，還是只要不是官方文件就能放行？主管機關是否會訂出統一審查標準？梁文傑表示，這些都屬於移民署的具體審批程序，陸委會不會介入細部執行，但最重要的原則，就是申請文件及來台目的不得損及台灣的國家利益與對等尊嚴。移民署長已表示，未來將持續精進相關遣詞用字，避免造成不必要的誤會，因此詳細執行方式仍應以移民署說明為準。針對外界質疑，要求中國旅客書寫特定政治文字，是否形同要求申請人進行政治表態，媒體也追問陸委會是否認同「台灣與中國互不隸屬」的說法。梁文傑說，陸委會長期以來的正式表述是「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，「我們陸委會向來的正式表述是『中華民國與中華人民共和國互不隸屬』，這是我們正式的用法」，希望其他政府單位也能參考陸委會的正式用語。至於有媒體質疑，這樣的表述是否涉及「兩國論」，甚至有違憲疑慮，梁文傑則回應，「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」並非近期才提出的立場，而是政府已經使用多年的說法，「我們已經講了非常多次，這不是今天才講，而且講很多年了。」