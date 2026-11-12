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轉投資續進入產品商業化、國際市場拓展

晟德今（12）日董事會通過今年第三季財報，受惠子公司豐華生技ODM訂單強勁挹注認列收益，晟德單季稅後盈餘1,337萬元，每股純益（EPS）0.02元，單季順利轉盈。晟德表示，轉投資事業陸續突破營運瓶頸，將加速邁向實質獲利階段，為整體營運奠定成長動能。晟德2023年將豐華生技併為100％持股子公司以來，導入資源協助其營運擴張與轉型，包括興建ODM廠房及推動新產品開發。目前ODM業務占整體營收逾90％，豐華累計前三季營收已突破7億元、年增75％，預估全年營收將大幅優於去年，為母公司貢獻穩定現金流。晟德轉投資事業方面，永昕順利引進日本Alfresa Holdings Corp. (AFH) 並以溢價24％策略入股，成為繼JCR Pharmaceuticals 後第二家日本重要策略股東。晟德也協助順藥展開「2.0戰略轉型」，三箭齊發，除了核心資產LT3001的臨床試驗全速推進外，也積極切入基因編輯與細胞治療領域。益安於治療攝護腺肥大的創新醫材Urocross，已取得台灣及美國上市許可並完成首例商業應用；博晟生醫軟骨修復產品「愛膝康」（RevoCart），在台灣累計臨床應用已逾1,200例，累計前三季營收1.7億元，年增約10％。