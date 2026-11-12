我是廣告 請繼續往下閱讀

殿堂級歌手羅大佑近日在廣播節目談及選舉議題，點名前總統蔡英文、副總統蕭美琴、前監察院長陳菊「沒有子女，不會為下一代想太多」，天生沒有子宮而無法生育的女星小嫻，今（12）日再度發文暗批羅大佑，認為對方難以理解「沒有血緣關係的人，也能真心關愛彼此」這件事，「那麼他會說出那番話，也是不意外了！」稍早，小嫻在Threads發文，開頭就問「有子女的人，比較會為下一代著想嗎」，接著表示：「都2026了～如果一個人連『沒有血緣關係的人，也能真心關愛彼此』這件事都難以理解的話...那麼他會說出那番話，也是不意外了！」小嫻說，為下一代著想的能力從來不需要靠生育來證明，直言所謂情勒式的「著想、我這是為你好、你應該怎樣...你要怎樣...」超級反效果，越是權威式、高高在上的姿態越容易讓下一代感到反感。此外，小嫻表示，生育讓一個人成為父母、養育是一份責任，而理解下一代則是一種需要持續學習的能力，「理解、尊重與愛，才是讓年輕人願意信任與親近一個大人的重要特質。至於缺乏這些特質的人？有時候，他一開口，我們就知道了！」貼文一發出，許多網友大表贊同，「講一個比較地獄的，黃子佼也有小孩啊，那他有比較替下一代著想嗎」、「小嫻很勇敢，沒看錯人」、「這才是正確的想法」、「2026還有這種思想很恐怖」、「有子女的也未必會為下一代打算，看藍白預算擋成這樣，怎不檢討」、「謝謝你出來發聲，有你的勇氣，社會更有力量！」