我是廣告 請繼續往下閱讀

「音樂教父」羅大佑日前在電台節目談及台灣下一代議題時，批評前總統蔡英文、副總統蕭美琴及前監察院長陳菊等人的婚育狀況，並以自身育有子女的經驗為對比，認為有孩子的人對下一代會有更多思考。相關言論曝光後，引發政界、演藝圈女性接連反彈，鄭家純隨後也站出來反擊，沒想到卻遭宿敵陳沂吐槽：「雞排妹怎麼好意思出來罵羅大佑啊？」「當女人有子宮有卵子，不代表欠這個世界孩子。」鄭家純指出，但凡有智慧和判斷力的人，都不會將懷孕生小孩說得像定期定額買0050一樣簡單。令人感到困惑的是，以一般人類的智商來說，不需要什麼事情都親身體驗過，也能透過其他人的分享，或以歷史為借鏡，明白君子之為與不為之道。偏偏有些人不想當君子，喜歡當珊妮公主口中的「陳年宿便」。不過，網紅陳沂並不認同這番說法，質疑雞排妹連別人要不要單身都要管了欸，整天說她嫁不出去，還叫這些單身的人都去買失能險。陳沂怒問，同樣身為女性的蔡英文能忍嗎？不出來譴責嗎？ 還是有考慮跟她一起團購失能險，約蕭美琴、陳菊一起；至於賴清德就不用了，因為他有結婚有小孩，只是小孩都送出國了，他沒差的。「單身買失能險」一番說法源自於，鄭家純過去曾批評遊戲實況主丁特「射後不理」，並與多名柯粉隔空交鋒，期間更嗆聲「單身一輩子記得買失能險」；陳沂則加入戰局反酸：「雞排妹鄭家純之前也一直攻擊我沒有結婚、沒有生小孩。想想我們偉大的（空一格）蔡英文總統，跟我一樣活得那麼可悲，就覺得沒什麼了。我跟總統一樣欸，我們可以一起團購失能險。」