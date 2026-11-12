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▲新光三越台北信義新天地今年以「星動耶誕」為主題，打造近千公尺長的璀璨燈海，集結近百萬顆燈泡。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲今年也特別調整主樹底座設計，將底座向外延伸，並以一根根的光柵形成防護，降低民眾攀爬風險。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲今年主樹以「星願萬象耶誕樹」為名，運用1000條金色樹藤、7萬顆香檳金燈泡及120顆爆閃燈交織而成。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲橫跨A8至A9、A9至A11的2樓空橋，打造「星星之海」燈飾。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲1F廣場「星願之境」：5.5米大型星芒藝術裝置，高達5.5米的巨型金色星芒閃耀登場。（圖／新光三越提供）

▲A9 B1「星願製造所」：韓國人氣俯拍拍貼體驗登陸信義。（圖／新光三越提供）

信義區年度聖誕地標正式點燈！新光三越台北信義新天地今年以「星動耶誕」為主題，打造近千公尺長的璀璨燈海，集結近百萬顆燈泡，將信義街區妝點成金色星河。其中，最吸睛的莫過於高達20公尺的香檳金耶誕樹，透過特殊光柵設計，隨著日光及觀賞角度變化，呈現不同色彩層次，展期更規劃1500場浪漫雪花秀，從白天到夜晚都能感受濃厚耶誕氣氛。新光三越表示，今年耶誕樹從去年聖誕節結束後便開始籌備，燈飾範圍從松壽路一路延伸至台北市政府周邊，總計動用近百萬顆燈泡，打造綿延近1000公尺的星光燈海，預估今年耶誕活動可帶動人潮較去年成長10%。考量過去曾發生民眾攀爬耶誕樹等危險情況，今年也特別調整主樹底座設計，將底座向外延伸，並以一根根的光柵形成防護，阻止民眾危險攀爬，每日熄燈後也會拉起警戒線，維護現場安全。今年主樹以「星願萬象耶誕樹」為名，運用1000條金色樹藤、7萬顆香檳金燈泡及120顆爆閃燈交織而成，並結合9顆特殊光柵星星，隨著日光與觀賞角度變化，呈現不同色彩層次，打造白天、夜晚各具特色的耶誕地標。11月12日至明年1月3日，每日下午4時30分至晚間10時，每15分鐘推出聲光秀與飄雪演出，整點、半點為大秀，15分、45分則為小秀。12月24日、25日及31日更延長至午夜12時，讓民眾感受冬日耶誕氛圍。2F空橋「星星之海」：橫跨A8至A9、A9至A11的2樓空橋，打造「星星之海」燈飾，以300顆以上大小錯落的超新星，搭配130排層層交疊的星光窗簾燈，營造宛如銀河般的視覺效果，並串聯1樓街區耶誕燈飾，讓星光從空橋一路延伸至街頭。A4 1F廣場「星願之境」：5.5米大型星芒藝術裝置，高達5.5米的巨型金色星芒閃耀登場！以放射狀星芒結構呈現星光綻放的瞬間，結合燈光與音樂，打造充滿視覺張力的戶外藝術裝置，欣賞星光與藝術交織的冬日風景。A9 B1「星願製造所」：韓國人氣俯拍拍貼體驗登陸信義！結合「星動耶誕」獨家限定相框，留下專屬的金色回憶！新光三越會員可免費參與拍貼體驗一次，拍攝完成還可取得電子照片，即時分享至社群；完成指定社群打卡，更有機會獲得每日限量100份的耶誕相框，為今年冬天留下值得收藏的幸福紀念。