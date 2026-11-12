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台股上周崩跌5510點後，不僅國安基金本周啟動護盤，金管會也祭出5大救市穩定措施，包括限空令。金管會今（12）日也被問到實施成效如何？證期局主任秘書王秀玲指出，借券賣出（俗稱放空）已從392億元降至最低163億元，台股累計4個交易已漲了8.54%。至於限空令何時會退場？她則強調，金管會沒有預設立場及時間，覺得夠穩定了才會結束。台股盤中借券賣出委託數量限額自11月9日調整為3%，王秀玲說，實施以來至11月11日止，集中市場借券賣出成交值佔市場成交值比重介於1.7%至2%之間，均低於實施前一交易日（11月6日）的2.97%；借券賣出成交值介於163.52億元至175.15億元之間，亦低於實施前一交易日的392.7億元。同時，台股在限空令上路後，本周至今日為止，累計4個交易日，台股已漲了8.54%，同期間日股漲5.8%、韓股漲5.28%，而美股計算過去3天，那斯達克指數漲3.61%，費城半導體指數約漲12.5%。至於金管會救市穩定措施何時進行調整？「限空令」何時會退場？王秀玲表示，5大措施是基於維持證券市場穩定而採行，之後也會持續關注國際情勢及國內市場變化再做適當調整，目前金管會沒有預設立場及時間，覺得可以了才會解除。不過，上次實施限空令為何一周檢討一次，她解釋上次是碰到美國實施對等關稅實施限空令，最特別的一次有比較短期一點，但歷年來穩定措施都是持續觀察，這次跟以往比較像。金管會也重申台股基本面，至10月底為止，台股本益比24.92倍，現金殖利率為1.63%，加計股票股利的殖利率為1.67%。同時上市櫃公司10月營收合計為55.18兆元，較去年同期成長39.4%，截至昨日為止，整戶信用擔保維持率179.76，借券賣出占比昨日為止為1.87%。王秀玲強調，市場秩序與穩定很重要，金管會一定每天都會關心，至於實施成效好不好？很難每天判斷好或不壞，還是要持續評估跟觀察市場穩定性是否無虞。