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▲市長高虹安說明新竹市國際會展暨表演中心相關進度。（圖／新竹市政府提供）

▲竹間聯合建築師事務所主持人簡學義。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市國際會展暨表演中心示意圖。（圖／張維哲建築師事務所、竹間聯合建築師事務所、林同棪工程顧問股份有限公司提供）

▲新竹市國際會展暨表演中心示意圖。（圖／張維哲建築師事務所、竹間聯合建築師事務所、林同棪工程顧問股份有限公司提供）

新竹市政府積極推動「新竹市國際會展暨表演中心」，致力打造結合國際會展、藝文展演及文化交流的城市新地標。市府11日舉辦規劃進度報告記者會，由市長高虹安及竹間聯合建築師事務所主持人簡學義說明最新進度。本案規劃設計監造技術服務案已於10月8日完成評選，由張維哲建築師事務所、竹間聯合建築師事務所及林同棪工程顧問股份有限公司組成的專業團隊獲選，象徵計畫推動邁入新階段。全案規劃地上8層、地下2層，預計122年完工，為新竹市大型展演及國際交流開啟新篇章。高虹安市長表示，自己來自科技產業，深知產業對會展空間的需求。從台北南港展覽館、世貿中心到台中國際會展中心，都可看出會展場館對地方特色產業發展的重要性。新竹市擁有高科技及半導體產業聚落，更需要具備國際規模的展覽空間，因此新竹市國際會展暨表演中心特別將產業需求與城市特色納入整體規劃，期盼提供產業交流、國際展覽及大型活動更完善的場域。此案設計以新竹「風城」意象為靈感，由竹間聯合建築師事務所主持人簡學義、專案主持人劉君毅建築師及張維哲建築師共同提出「風舞雲裳」概念，將城市特色轉化為建築立面與空間設計語彙。整體透過雙曲面流線削切，以及兼具動態與透光效果的雙層皮層，柔化建築量體，創造富有層次的立面變化；白天呈現如銀色羽衣般的視覺意象，夜間則透過光影變化展現不同風貌，讓建築與自然環境相互呼應，展現風城特色與建築美學的融合。未來「新竹市國際會展暨表演中心」將針對過去規劃的藝文表演空間進行升級，規劃地上8層、地下2層，包含可容納400個標準攤位的國際展覽空間，並可轉換為最大容納9,000人的演唱會場地；另設置可容納2,668席標準座位的表演廳，並可轉換為最大容納4,000人的多功能展演空間，以及703格汽車位、820格機車位，兼顧大型展覽、藝文表演、國際交流及民眾停車需求。規劃設計作業預計於117年底完成，118年開工，全案預計122年完工。高虹安市長表示，此次獲選團隊整合建築設計、公共建築規劃及工程顧問等領域專業，具備豐富的公共建設實務經驗。其中，張維哲建築師事務所近年積極配合政府都市更新政策，投入都市住宅更新推動；林同棪工程顧問股份有限公司多次榮獲金質獎及金安獎肯定；竹間聯合建築師事務所則長期投入公共建築設計，重視建築的公共性、文化性及社會性，曾多次獲得「臺灣建築獎」首獎，代表作品包括鶯歌陶瓷博物館、國立臺灣歷史博物館、國家人權博物館及國立臺灣大學人文館等。透過三個專業團隊合作，期待為新竹市打造兼具國際視野、在地特色與建築美學的優質公共建築。高虹安市長說明，市府上任時，展演中心工程因原施工廠商與前市府涉及契約變更爭議，已處於停工狀態，工程進度落後約35%。經過近半年溝通協調，考量原廠商施工及管理品質不佳，市府依法於112年5月辦理解約，以維護公共利益，目前相關案件仍在訴訟及調解程序中。原工程解約後，市府曾受限於財政條件，評估以設定地上權方式引進民間資源；隨著新版《財政收支劃分法》通過，市府重新取得自建契機，決定以更完整的規模與多元功能，重新推動這項重要建設，回應市民對大型展演及國際交流空間的期待。儘管工程一度停擺，市府並未放棄推動，而是積極委託建築師、結構技師等專業團隊，重新檢視既有工程結構安全、材料及鋼筋外露等問題，完成相關盤點與確認後，重新啟動規劃設計作業。高虹安市長強調，新竹市長期缺乏具備國際規模的大型展演場域，過去規劃僅800餘席座位，難以滿足廣大市民對優質藝文與大型活動的期待。市府團隊本次重新優化規劃，不僅大幅提升表演廳容納席次，更整合國際展覽、展演演唱會及多功能交流空間，精準補足城市空間缺口。未來將全面提升新竹市的文化展演能量與國際能見度，邀請全體市民一同見證風城公共建設的全新里程碑。[新竹市政府廣告]