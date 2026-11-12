南屯捷運宅預售案「亞昕織御」買氣持續延燒，不僅住家產品成交連連，憑藉「出站即進店」的地點優勢，也讓店面、事務所等商用產品掀起「掃貨」旋風。其中，生技醫療族群在該案合計貢獻4.6億元業績，顯見高所得、專業人士的資產配置趨勢，早已瞄準捷運站點沿線。
「亞昕織御」基地位於文心路與五權西路交會口，距離捷運南屯站僅60秒步行距離，自公開銷售以來，買氣持續升溫，除中部在地客群之外，更擴及雙北、新竹、雲嘉等地，集中在科技業、自營商、醫師與金融業等四大族群。值得觀察的是，部分榮總、中國醫的醫師並未選擇在工作地點旁置產，更突顯出「亞昕織御」在捷運、地段與產品實力表現遠大於地域性需求。
而該案除規劃住宅產品之外，並有4戶沿街店面與24戶事務所。近期傳出大咖傳產企業主快手掃進其中2戶店面，合計坪數逾百坪、單價達9字頭，總價上億元。其餘兩戶詢問熱度也十分踴躍，主要看中文心路四段一帶的金融、科技業群聚效應。據了解，該案基地400公尺範圍內，就有兩家速食餐飲龍頭、王品餐飲集團與頂級海鮮餐廳，周邊也不乏高端精品錶業與知名家具業。市場研判，該地點人流匯聚、商機可期的條件，正是買方搶先佈局「亞昕織御」店面的主因。
除店面之外，也有高比例的醫師族群購入2、3樓事務所產品，一次買進2戶以上的案例亦不在少數，事務所單戶總價約落在1500萬元至3000萬元之間，在房市大環境普遍冷淡的氛圍中，「亞昕織御」仍維持熱絡買氣，表現相當亮眼，其商用不動產更被白袍精英視為「金雞母」而紛紛搶進。在地業者分析，高資產族群的財富配置將考量到抗通膨、風險分散需求，加上家庭人口精簡化、大坪數豪宅流通性低等因素，已有部分買家將資產配置方向轉移到商用不動產，作為企業自用或長期租金收益。而台中目前這股捷運新世代潮流方興未艾，也讓老錢族群感受到城市重心轉移的FOMO情緒，繼而改變財富版圖策略，瞄準捷運站點。
此外，「亞昕織御」位處五期、七期等指標性富人聚落，周邊涵蓋公益、大墩、南屯等知名商圈。加上五權西路與文心路為台中市重要的南北向十字路口，商家林立，人潮與車流匯聚，堪稱結市財位。緊鄰捷運站的「亞昕織御」更具備「出站進店」的獨特優勢，放眼台中捷運沿線開發案，難有可相比擬的競爭個案，這項優勢也正是吸引高資產與專業人士紛紛鎖定其商用產品的關鍵。
預約專線｜04 2203-1888
接待中心｜台中市南屯區文心南路1號
官方網站｜https://www.newland.tw/one/resort/
建築代銷｜新聯陽機構-新聯昌廣告股份有限公司
建照號碼｜（114）中都建字第01205號
經紀人證｜吳哲宇（112）中市經紀字第02123
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而該案除規劃住宅產品之外，並有4戶沿街店面與24戶事務所。近期傳出大咖傳產企業主快手掃進其中2戶店面，合計坪數逾百坪、單價達9字頭，總價上億元。其餘兩戶詢問熱度也十分踴躍，主要看中文心路四段一帶的金融、科技業群聚效應。據了解，該案基地400公尺範圍內，就有兩家速食餐飲龍頭、王品餐飲集團與頂級海鮮餐廳，周邊也不乏高端精品錶業與知名家具業。市場研判，該地點人流匯聚、商機可期的條件，正是買方搶先佈局「亞昕織御」店面的主因。
除店面之外，也有高比例的醫師族群購入2、3樓事務所產品，一次買進2戶以上的案例亦不在少數，事務所單戶總價約落在1500萬元至3000萬元之間，在房市大環境普遍冷淡的氛圍中，「亞昕織御」仍維持熱絡買氣，表現相當亮眼，其商用不動產更被白袍精英視為「金雞母」而紛紛搶進。在地業者分析，高資產族群的財富配置將考量到抗通膨、風險分散需求，加上家庭人口精簡化、大坪數豪宅流通性低等因素，已有部分買家將資產配置方向轉移到商用不動產，作為企業自用或長期租金收益。而台中目前這股捷運新世代潮流方興未艾，也讓老錢族群感受到城市重心轉移的FOMO情緒，繼而改變財富版圖策略，瞄準捷運站點。
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