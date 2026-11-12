數位發展部11日證實國內已有10多家企業及網路平台遭受攻擊，累計超過百萬份個資受影響，初步調查發現，近半數攻擊事件與AI有關，駭客取得民眾姓名、電話及購物紀錄後，可能將資料轉賣詐騙集團，讓假客服掌握真實訂單資訊，進一步誘騙消費者。資安署提醒，即使對方能說出完整購物紀錄，也不代表是真客服，並公布4大自保原則，避免個資外洩後再次受騙。
10多家企業受害、百萬份個資受影響
數發部指出，境外駭客自今年7月起，便開始利用AI代理（AI Agent）工具發動網路攻擊，近期攻擊目標更從政府機關擴大至民間企業與網路平台，台灣目前已有10多家企業接連受害，累計超過百萬份個資受到影響，其中約5至6家屬於規模較大的企業。
數發部表示，這波攻擊有兩大特性，首先是攻擊速度相當快，駭客利用AI工具，針對不同系統漏洞快速產生攻擊手法；其次是攻擊目標集中在個資，駭客取得資料後，可能轉賣給詐騙集團，衍生後續財產損失。
購物訂單、電話都可能外洩！當心假客服精準詐騙
近期包括91APP等企業已陸續揭露資安事件，其中91APP證實，旗下Commerce Cloud系統一座訂單資料庫遭到ARTEX AI Agent自動化攻擊，造成部分消費者個資遭非法存取。
資安署提醒，個資外洩最需要防範的就是詐騙集團利用真實資料進行「精準詐騙」。民眾可能接到自稱電商平台、購物網站或銀行客服的電話，對方不僅知道姓名、電話，甚至可以說出訂單內容及消費細節，再以訂單異常、重複扣款或退款為由，要求消費者操作網路銀行、ATM，或點擊不明網址。因此，即使來電者能正確說出購物資料，也不能認定對方就是官方客服，應透過原本使用的購物App或官方網站查證。
資安署公布4大自保原則！收到購物通知先確認
針對個資外洩可能衍生的詐騙風險，資安署提出4大自保原則，提醒民眾特別注意：
1.真實訂單不代表真客服： 即使對方能說出姓名、訂單與消費細節，也不代表身分可信，不要輕易提供個人資料。
2.不點擊不明連結： 收到簡訊、LINE或其他通訊軟體傳來的購物通知，應自行開啟官方App或網站查證，避免點進釣魚網站。
3.要求操作ATM就是詐騙： 只要對方要求操作ATM、網路銀行解除扣款，或透過通訊軟體辦理退款，應立即掛斷電話。
4.開啟雙重驗證（2FA）： 常用的購物平台、電子郵件及其他重要帳號都應啟用雙重驗證，不同平台也應避免使用相同密碼。
資安署強調，若接到可疑客服電話，應先掛斷，再撥打165反詐騙諮詢專線查證，切勿依照對方指示操作。
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數發部指出，境外駭客自今年7月起，便開始利用AI代理（AI Agent）工具發動網路攻擊，近期攻擊目標更從政府機關擴大至民間企業與網路平台，台灣目前已有10多家企業接連受害，累計超過百萬份個資受到影響，其中約5至6家屬於規模較大的企業。
數發部表示，這波攻擊有兩大特性，首先是攻擊速度相當快，駭客利用AI工具，針對不同系統漏洞快速產生攻擊手法；其次是攻擊目標集中在個資，駭客取得資料後，可能轉賣給詐騙集團，衍生後續財產損失。
近期包括91APP等企業已陸續揭露資安事件，其中91APP證實，旗下Commerce Cloud系統一座訂單資料庫遭到ARTEX AI Agent自動化攻擊，造成部分消費者個資遭非法存取。
資安署提醒，個資外洩最需要防範的就是詐騙集團利用真實資料進行「精準詐騙」。民眾可能接到自稱電商平台、購物網站或銀行客服的電話，對方不僅知道姓名、電話，甚至可以說出訂單內容及消費細節，再以訂單異常、重複扣款或退款為由，要求消費者操作網路銀行、ATM，或點擊不明網址。因此，即使來電者能正確說出購物資料，也不能認定對方就是官方客服，應透過原本使用的購物App或官方網站查證。
資安署公布4大自保原則！收到購物通知先確認
針對個資外洩可能衍生的詐騙風險，資安署提出4大自保原則，提醒民眾特別注意：
1.真實訂單不代表真客服： 即使對方能說出姓名、訂單與消費細節，也不代表身分可信，不要輕易提供個人資料。
2.不點擊不明連結： 收到簡訊、LINE或其他通訊軟體傳來的購物通知，應自行開啟官方App或網站查證，避免點進釣魚網站。
3.要求操作ATM就是詐騙： 只要對方要求操作ATM、網路銀行解除扣款，或透過通訊軟體辦理退款，應立即掛斷電話。
4.開啟雙重驗證（2FA）： 常用的購物平台、電子郵件及其他重要帳號都應啟用雙重驗證，不同平台也應避免使用相同密碼。
資安署強調，若接到可疑客服電話，應先掛斷，再撥打165反詐騙諮詢專線查證，切勿依照對方指示操作。