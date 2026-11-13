台灣工程師利用 AI 打造的免費網頁遊戲《臺北狂飆》，又稱為「台北版GTA」，如今不只能一個人在台北街頭開車亂逛，還可以揪朋友一起玩！開發者「aicodewithme」推出多人模式測試版，每個房間最多支援8名玩家同時連線，不僅可以相約機車待轉、夜衝陽明山、甩尾跑山道，還能讓朋友騎車雙載，甚至開啟互相傷害模式，在虛擬台北街頭展開大亂鬥。
《台北GTA》多人模式登場！最多8人連線、機車待轉超有台灣味
《臺北狂飆》自9月底在 Threads 爆紅後，開發者持續擴充遊戲內容，除了原本的台北地圖，陸續加入台中、高雄，以及東京、香港、倫敦等海外城市。更推出多人模式測試版，讓原本只能單人探索的開放世界，變成可以揪朋友一起冒險的遊戲。
根據開發者公布的內容，多人模式每個房間最多容納8名玩家，大家可以一起騎機車在街頭閒晃，甚至相約在總統府前的機車待轉區集合，排排站等待左轉。這個充滿台灣特色的交通設計，也讓不少網友笑稱實在太有台灣味。
除了乖乖待轉，玩家還能揪朋友夜衝陽明山、挑戰山道甩尾，或在台北街頭展開競速。對熟悉台北生活的玩家來說，過去只能在現實生活揪團的活動，如今竟然能搬進遊戲世界。
《台北GTA》朋友還能機車雙載！犯罪會被警察一起抓嗎？
多人模式不只是讓玩家出現在同一張地圖，還加入不少有趣的互動機制。像是不想自己騎車的玩家，可以直接搭上朋友的機車，由對方負責駕駛，自己則坐在後座欣賞夜景，體驗虛擬世界的機車雙載。
遊戲也保留原本的警察通緝系統。根據玩家測試，如果有人在遊戲內犯罪、遭到警察通緝，警察會追捕被通緝的玩家，但沒有犯罪的朋友不會因此一起被抓，讓玩家能夠在同一張地圖體驗不同玩法。更有趣的是，房主還能選擇開啟「互相傷害」功能，讓玩家之間可以互相攻擊，不再只能單純開車兜風，而是能和朋友在虛擬街頭展開混戰。
多人模式推出後，也引發玩家熱烈討論，有人敲碗希望未來加入多人合作搶銀行、遊戲內語音聊天、叫計程車等功能，甚至希望開發者能將台灣各縣市地圖完整串連，讓大家可以直接從台北一路開車到高雄。
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《臺北狂飆》自9月底在 Threads 爆紅後，開發者持續擴充遊戲內容，除了原本的台北地圖，陸續加入台中、高雄，以及東京、香港、倫敦等海外城市。更推出多人模式測試版，讓原本只能單人探索的開放世界，變成可以揪朋友一起冒險的遊戲。
根據開發者公布的內容，多人模式每個房間最多容納8名玩家，大家可以一起騎機車在街頭閒晃，甚至相約在總統府前的機車待轉區集合，排排站等待左轉。這個充滿台灣特色的交通設計，也讓不少網友笑稱實在太有台灣味。
除了乖乖待轉，玩家還能揪朋友夜衝陽明山、挑戰山道甩尾，或在台北街頭展開競速。對熟悉台北生活的玩家來說，過去只能在現實生活揪團的活動，如今竟然能搬進遊戲世界。
多人模式不只是讓玩家出現在同一張地圖，還加入不少有趣的互動機制。像是不想自己騎車的玩家，可以直接搭上朋友的機車，由對方負責駕駛，自己則坐在後座欣賞夜景，體驗虛擬世界的機車雙載。
遊戲也保留原本的警察通緝系統。根據玩家測試，如果有人在遊戲內犯罪、遭到警察通緝，警察會追捕被通緝的玩家，但沒有犯罪的朋友不會因此一起被抓，讓玩家能夠在同一張地圖體驗不同玩法。更有趣的是，房主還能選擇開啟「互相傷害」功能，讓玩家之間可以互相攻擊，不再只能單純開車兜風，而是能和朋友在虛擬街頭展開混戰。
多人模式推出後，也引發玩家熱烈討論，有人敲碗希望未來加入多人合作搶銀行、遊戲內語音聊天、叫計程車等功能，甚至希望開發者能將台灣各縣市地圖完整串連，讓大家可以直接從台北一路開車到高雄。