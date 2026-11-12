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長榮海運董事會今（12）日通過第三季財務報告，第三季稅後淨利466.15億元、年增114.36%，每股盈餘（EPS）21.53元。長榮指出，第三季全季維持旺季格局，加上地緣政治疊加全球主要樞紐港口壅塞，稀釋市場的實質有效運力。在供需結構緊俏的支撐下，帶動第三季的營收與獲利表現。長榮第三季營收1,467.76億元、年增51.44％，稅後淨利（歸屬母公司）466.15億元、年增114.36%，淨利率31.76%，每股盈餘（EPS）21.53元。累計前三季營收3,384.49億元、年增15.36%，稅後淨利（歸屬母公司）709.53億元、年增18.13%，淨利率20.96%，每股盈餘（EPS）32.77元。展望未來，長榮海運將持續發揮靈活的營運韌性，透過航線網絡優化與貨載結構分流，最大化船隊與貨櫃資產的運用效率。同時，配合長期戰略藍圖，持續推進全球關鍵碼頭與物流基礎設施之佈局，藉由強化海陸整合優勢來抵禦產業週期波動，致力為股東創造永續且穩定的長期投資價值。