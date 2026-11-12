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透明玻璃屋內比賽發呆！600人挑戰至今全數過關

▲「無用之用發呆大賽」，自11月4日開跑，活動一直到本週日（15日）才結束，並透過直播進行抽獎。（圖／IG@zhuangzi__vr）

莊子哲學變身發呆大賽！「無用之用」也能創造價值

▲新台幣6萬6666元獎金在外面的透明櫥窗內供路過民眾觀看。（圖／IG＠zhuangzi__vr）

《莊子兵法》VR劇場12/14登場！11/14全面啟售

登記身分證流水號引發疑慮！主辦方承諾抽獎後刪除資料

▲登記身分證流水號引發疑慮！主辦方承諾抽獎後刪除資料。（圖／莊子兵法 VR臉書）

「無用之用」發呆大賽活動資訊

發呆也有機會賺錢！近期台北松山文創園區，可能會發現一群人聚集在透明玻璃屋外，原來正是在參加「發呆大賽」，只要在玻璃屋內成功發呆3分鐘，就有機會抽中新台幣6萬6666元獎金。由故事工廠《莊子兵法》VR劇場推出的，活動自11月4日開跑，開跑至今一週累計約2800多人次參加，且挑戰成功率超高，發呆大賽一直到本週日（15日）才結束，並透過直播進行抽獎。以前上課發呆可能會被老師點名，如今發呆不僅有人專門監考，還有機會抱走高額獎金，參賽者只要追蹤《莊子兵法》官方Facebook及Instagram帳號，就能進入透明玻璃屋，接受3分鐘考驗。比賽期間不能說話、不能笑，也不能滑手機，監考人員會全程觀察參賽者是否符合規定。成功完成挑戰，就能獲得一張摸彩券，每人限參加一次，最後將抽出1名幸運得主，獨得6萬6666元獎金。據了解，活動開跑至今一週累計約2806人次參加，至今尚未有人挑戰失敗。主辦單位也開放線上直播，讓民眾能觀看參賽者在玻璃屋內放空，甚至還能透過直播監督比賽過程。活動將於11月15日下午4時在松菸椰林大道口公開抽獎，究竟誰能靠著發呆3分鐘抱走獎金，備受期待。這場看似荒謬的活動，其實背後藏著兩千多年前的莊子哲學。《莊子．人間世》曾提到：「人皆知有用之用，而莫知無用之用也。」意指人們往往只看見事物表面上的用途，卻忽略了看似無用之物也可能具有價值。《莊子兵法》官方也幽默建議，面對近期股市震盪，與其為股票漲跌煩心，不妨來參加發呆大賽。平時被視為浪費時間的放空，如今不但能讓人暫時放下煩惱，還有機會抽中6萬多元獎金，讓莊子哲學以意想不到的方式走進現代生活。除了發呆大賽，故事工廠推出的《莊子兵法》VR劇場也將於今年12月24日至2027年2月21日在松山文創園區製菸東向2樓藝境空間（A7）演出，全長78分鐘，建議青少年以上年齡層觀賞。門票將於11月14日全面啟售，11月4日起則開放故事工廠年度夥伴優先購票，另有文化幣優惠。此外，本次發呆活動登記方式也引發部分民眾對個資安全的疑慮。主辦單位近日透過官方社群發布說明，表示為確保每位參賽者都能公平參與，每人僅有一次抽獎機會，因此活動將透過身分證流水號進行身分驗證，避免民眾重複登記、領取多張抽獎券。針對個人資料如何使用，主辦單位強調，活動蒐集的所有資料都會依照個人資料保護相關規範妥善管理，待抽獎結束並確認得獎者資格後，就會完成相關資料刪除作業，希望讓參與者能安心挑戰，也感謝民眾的理解與配合。