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知名歌手羅大佑近日批評民進黨執政導致台灣文化水準下滑，直言「外省人被欺負得夠慘了」，並抨擊前總統蔡英文、副總統蕭美琴等人未婚、未生，質疑她們對台灣下一代的關心程度，慘遭輿論炎上。不過，精神科醫師沈政男逆風力挺，大讚羅大佑字字珠璣、金玉良言，反酸像賈永婕這樣的外省年輕一輩，看了聽了那些作品就被洗腦了。「羅大佑前天早上在唐湘龍的廣播節目所做的談話，字字珠璣，段段都是金玉良言！」沈政男批評，蔡英文留下的正是一個親友之間，為了意識形態與黨派立場彼此惡鬥的台灣，多少台灣小孩，竟然在去年的大罷免被帶上街頭，參與荒謬至極的民主獵巫惡行？他更不客氣砲轟，綠營回應羅大佑的好多貼文，就是6個字：「文化水準低下。」沈政男指出，羅大佑這一句「外省人被欺負得夠慘了」，是在講賈永婕那樣的外省人，但她竟然在那邊顧左右而言他。他進一步說明，對於沒錢的文化人，綠營就用補助，要他們搞白色恐怖的題材，在年輕人腦中植入罪惡感，以後就不敢支持國民黨。像賈永婕這樣的外省年輕一輩，看了聽了那些作品就被洗腦了，以為自己父祖輩就是惡魔，完完全全不知道，白色恐怖百分百就是出於恐共氛圍，這是歷史悲劇，卻被民進黨當成政治紅利提款機。沈政男強調，羅大佑會出來受訪，當然是擔心台北市長的選情，就好像去年大罷免，他在關鍵時刻也出來高聲反對，其當然知道會被出征，但還是站了出來。他提到，羅大佑曾說不副署是總統賴清德與行政院長卓榮泰狼狽為奸，真是一語中的；狼與狽，現在推出了黑熊，想要延續他們的統治策略，繼續攫取更多政治權力。一旦讓沈伯洋當選台北市長，他的認知作戰抹紅陰謀論跟賴清德的務實台獨結合起來，到時候必須戒慎恐懼的就是台灣人了。