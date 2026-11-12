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寶林茶室食物中毒案造成6人死亡，台北地院今（12）日一審宣判，負責人黎仿軒被判1年10月徒刑，店長獲無罪。被害人黃舒君則痛斥，判決實在太輕，更直言北市府有很多疏失，包括法務局沒有「假扣押」讓負責人脫產、衛生局採樣也不夠全面。台北市長蔣萬安則回應，市府積極協調百貨業者、保險公司協商，所以團體訴訟有8人已經達成和解，就會進行理賠，不會落空。蔣萬安說，他認為應該要重判，一直以來《食安法》的刑責其實還不夠高，他們也積極跟立法院溝通，希望透過修法提高刑責。另一方面因為市府第一時間採檢、送驗，讓後續司法偵辦能夠有關鍵依據。蔣萬安續道，他們積極協調百貨業者、保險公司進行相關協商，也協助提供司法上面的支持，所以團體訴訟有八名傷者已達成和解，百貨公司和業者就會進行理賠，只要司法鑑定確定，雙方達成和解、賠償有了共識，其實就會進行理賠，不會落空。北市府也發出聲明，針對外界關切假扣押問題，市府雖依法無法代替受害者聲請民事假扣押，但第一時間即主動評估可行性，並提供法律協助，更積極協調百貨業者及保險公司，透過保險理賠、消費爭議調解及團體訴訟等管道，協助受害者爭取實質賠償。至於稽查採樣爭議，市府稱，當時業者涉嫌刻意隱匿資訊，影響現場採樣，衛生局稽查人員仍採集相關檢體，並驗出邦克列酸，成為後續司法偵辦的重要證據。市府將持續精進食安稽查機制，全力協助受害者及家屬爭取應有權益。法務局指出，自113年事件發生以來，市府即透過跨局處合作，結合民間團體資源，積極協助受害者及家屬爭取賠償。目前由消費者文教基金會（以下簡稱消基會）代表31名受害者及家屬提起的團體訴訟，已有22人達成和解獲償，包括8名傷者及14名亡者家屬，另有9名傷者仍在訴訟程序中。市府將持續與消基會合作，關注後續求償進度，盼受害者及家屬儘速獲得妥適賠償。法務局進一步表示，假扣押並非受害者獲得賠償的唯一途徑。考量寶林茶室自身財產狀況及後續賠償能力，市府積極邀集百貨業者、保險公司及相關專家學者召開協調會議，確認相關責任保險涵蓋本次食品中毒事故，協助建立理賠管道。其中，6名死亡被害者的家屬，已有5名透過消費爭議調解與保險公司達成和解，另1名家屬亦透過後續協商，與保險公司及業者達成和解。市府也持續透過保險理賠、消費爭議調解及團體訴訟等多元途徑，協助受害者及家屬爭取損害賠償。