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奧斯卡得獎續作真的殺瘋了！名導山崎貴繼《哥吉拉-1.0》勇奪奧斯卡最佳視覺效果獎後，再攜手原班團隊推出《哥吉拉-0.0》，上映後迅速席捲全球票房，本片11月3日率先在日本上映，接連拿下日本、北美及台灣票房冠軍，刷新日本真人電影歷代最高首日票房紀錄，而台灣也於11月6日正式上映，並在明（13）日起推出特殊影廳版，讓許多影迷搶著二刷。《哥吉拉-0.0》日本上映首日便狂收9億1,000萬日圓（約台幣1.89億元），截至11月8日，票房更突破25億3,900萬日圓（約台幣5.2億元），觀影人次超過161萬；北美市場同樣驚人，11月6日上映後，首三天進帳約3,160萬美元（約台幣10.4億元），空降票房冠軍，創下北美影史非英語電影最高首週末票房紀錄。台灣方面，《哥吉拉-0.0》11月6日上映後，也奪下全台首週末票房冠軍，上映前舉辦的貴賓首映會獲得八三夭、創作者阿傑與馬可多，以及影評人超粒方、爆米花看電影、膝關節等人好評。其中膝關節更分享，電影在怪獸設計、動作張力與物理科學邏輯上都有出色表現，人類對抗怪獸的場面相當震撼，配樂也延續前作的情感渲染力，讓人相當感動。面對全球影迷熱烈支持，導演山崎貴坦言，從小憧憬好萊塢電影的自己，沒想到作品能獲得世界各地觀眾如此喜愛，直呼「簡直就像是在夢中發生的一樣」，也喊話影迷可以二刷、三刷，透過不同放映規格感受細節。《哥吉拉-0.0》目前一般版與IMAX版本全台熱映中，11月13日起更將推出Dolby Cinema及4DX版本，邀請觀眾進戲院體驗大銀幕震撼。