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▲格力空調新品發表會下，廖全平董事長致詞。（圖／格力提供）

▲格力超靜音系列「室內機最低15dB 室外機最低29dB」。（圖／格力提供）

空調領導品牌格力空調今（12）日在台中舉行2027年度新品發表會，推出全新世代的AI超變頻極靜空調系列，可依環境溫度、濕度及使用習慣自動調整運轉模式，並針對台灣潮濕環境加強防腐設計。格力也在會中公布，市場研究機構弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan）認證，其為2025年高端家用空調全球銷售量第一。格力表示，新系列取得Intertek首張AI節能TICK-MARK證書，AI節能模式全年可再節省約10%至15%的用電。降噪方面，新品搭載格力自行研發的旋轉四倍速壓縮機，透過減震及管路設計降低運轉噪音，室內機最低15分貝、室外機最低29分貝。空氣清淨與機體清潔方面，新系列配置高效濾網、UVC紫外線及冷等離子清淨功能，室內外機均具凍結洗淨功能，並搭配乾燥防霉與可完全閉合的防塵導風板。使用者也可透過溫濕雙控功能除濕，或以Wi-Fi連接GREE+ App遠端操控空調。送風方面，冷房採由上往下送風，暖房則讓暖風沿地面擴散。格力表示，大型導風板的送風距離最遠可達15.5公尺。因應高濕環境，新系列也在室外機、U型銅管與馬達等部位採用防腐塗層或磷化處理。商用產品方面，格力的變頻多聯式空調採模組化設計，涵蓋4至128馬力，配管最長可達1000公尺，最多可連接80台室內機，另有磁懸浮與永磁同步冰水機。格力也布局露營及電梯專用空調、空氣能變頻熱泵，並預告將推出具吸毛、殺菌及除味功能的寵物空氣淨化器，格力無所不在，舒適無所不至。行銷全世界190多國的格力空調，讓舒適融入世界的每一個角落。全球超過6億用戶選購與肯定，在在見證格力的品牌實力與卓越品質。格力空調持續以科技創新為核心，以品質為承諾，以舒適為使命，讓格力空調走進千家萬戶，和台灣消費者共同創造更美好優質的生活。