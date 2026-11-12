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115年7月、8月1000萬元特別獎清冊名單

▲全聯基隆義二店上一期發票開出幸運1000萬得主，住在基隆的民眾記得看看是不是自己中獎！（圖/Google評價）

▲最新一期發票，有民眾到中油新莊站加油90元就幸運中獎1000萬元！（圖/中油官網）

▲根據財政部公布115年7月、8月1000萬元特別獎一共有17張中獎幸運兒，快來看看財神爺有沒有找上自己。（圖/財政部官網）

Uber處理費又中獎「沒載具歸戶記得看信箱」！領獎日期只到明年1月5日

有一位民眾是叫Uber產生了10元的處理服務費，記得如果沒有綁定載具歸戶的人，有印象在7月、8月曾經使用Uber APP服務，記得要去綁定信箱再檢查過

115年7、8月期統一發票領獎期間自2026年10月6日起至2027年1月5日止