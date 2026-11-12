統一發票中獎1000萬你有沒有記得領？根據財政部公布115年7月、8月1000萬元特別獎一共有17張中獎幸運兒，其中包括去全聯買菜補給民生物資花費548元、去加油站加油90元都有中獎！《NOWNEWS》特別整理7月、8月1000萬元特別獎的消費清單、明細、中獎縣市等資訊，11月25日就又要開出最新一期發票，趕快再檢查自己是不是有中獎不知道！

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115年7月、8月1000萬元特別獎清冊名單

一、中獎店家：全聯福利中心/消費金額548元
地址：基隆市中正區信四路11號1樓及底層

二、中獎店家：7-ELEVEN//消費金額139元
地址：台北市信義區忠孝東路5段2號

三、中獎店家：7-ELEVEN/消費金額27元
地址：台北市中正區漢口街1段36號1樓

四、中獎店家：KEBUKE/消費金額45元
地址：台北市中正區汀州路3段174號

五、中獎店家：Uber/消費金額10元
地址：台北市松山區復興北路367號8樓

▲全聯基隆義二店上一期發票開出幸運1000萬得主，住在基隆的民眾記得看看是不是自己中獎！（圖/Google評價）
▲全聯基隆義二店上一期發票開出幸運1000萬得主，住在基隆的民眾記得看看是不是自己中獎！（圖/Google評價）
六、中獎店家：Breeze（銷售櫃位LOEWE）/消費金額24000元
地址：台北市信義區松智路17號

七、中獎店家：全家Family Mart/消費金額123元
地址：新北市新店區永安街81號1樓

八、中獎店家：美廉社/消費金額37元 地址：
新北市五股區成泰路3段577巷132號

九、中獎店家：中油CPC/消費金額90元
地址：新北市新莊區中正路338號

十、中獎店家：美德耐美食生活廣場（銷售櫃位Hi-Life萊爾富）/消費金額115元
地址：新竹縣竹北市生醫路1段2號

▲最新一期發票，有民眾到中油新莊站加油90元就幸運中獎1000萬元！（圖/中油官網）
▲最新一期發票，有民眾到中油新莊站加油90元就幸運中獎1000萬元！（圖/中油官網）
十一、中獎店家：7-ELEVEN/消費金額100元
地址：台中市梧棲區中華路1段982號

十二、中獎店家：全家Family Mart/消費金額10元
地址：台南市鹽水區金和路2號

十三、中獎店家：7-ELEVEN/消費金額33元
地址：高雄市鳳山區頂明路173號

十四、中獎店家：7-ELEVEN/消費金額29元
地址：桃園市中壢區大同路141、143號1樓

十五、中獎店家：台北永和豆漿/消費金額65元
地址：桃園市中壢區榮民南路591號

十六、中獎店家：大和五金/消費金額1004元
地址：桃園市八德區豐德路416號

十七、中獎店家：安慶藥局/消費金額100元
地址：桃園市桃園區安慶街91號1樓

▲根據財政部公布115年7月、8月1000萬元特別獎一共有17張中獎幸運兒，快來看看財神爺有沒有找上自己。（圖/財政部官網）
▲根據財政部公布115年7月、8月1000萬元特別獎一共有17張中獎幸運兒，快來看看財神爺有沒有找上自己。（圖/財政部官網）
Uber處理費又中獎「沒載具歸戶記得看信箱」！領獎日期只到明年1月5日

財政部也提到，本期電子發票中獎特別獎、特獎、頭獎及雲端發票專屬百萬元獎等四大獎項，共有107位幸運得主，獎金總額高達2億2020萬元。另外記者發現，除了超商、全聯、加油站這些地方，有一位民眾是叫Uber產生了10元的處理服務費，記得如果沒有綁定載具歸戶的人，有印象在7月、8月曾經使用Uber APP服務，記得要去綁定信箱再檢查過，否則到了月底清冊未領清單，很可能這一筆又是沒人領的獎項喔！

財政部提醒，115年7、8月期統一發票領獎期間自2026年10月6日起至2027年1月5日止，請中獎人務必於期限內至指定據點領取，如果使用載具儲存雲端發票且未列印電子發票證明聯者，可直接透過「財政部統一發票兌獎APP」設定自動匯款領獎帳戶，還可享有免繳印花稅的優惠。

▲統一發票7月、8月開獎號碼一圖看。（圖/NOWNEWS社群中心製）
▲統一發票7月、8月開獎號碼一圖看。（圖/NOWNEWS社群中心製）
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張嘉哲編輯記者

畢業於中國文化大學新聞學系，目前在《NOWNEWS》家庭消費中心擔任組長、資深編輯一職，記者生涯邁入第9年，撰寫新聞議題以「萬物皆生活」為出發點，關注生活知識、美食旅遊、科技、車市、新奇網搜議題為主。

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