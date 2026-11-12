統一發票中獎1000萬你有沒有記得領？根據財政部公布115年7月、8月1000萬元特別獎一共有17張中獎幸運兒，其中包括去全聯買菜補給民生物資花費548元、去加油站加油90元都有中獎！《NOWNEWS》特別整理7月、8月1000萬元特別獎的消費清單、明細、中獎縣市等資訊，11月25日就又要開出最新一期發票，趕快再檢查自己是不是有中獎不知道！
115年7月、8月1000萬元特別獎清冊名單
一、中獎店家：全聯福利中心/消費金額548元
地址：基隆市中正區信四路11號1樓及底層
二、中獎店家：7-ELEVEN//消費金額139元
地址：台北市信義區忠孝東路5段2號
三、中獎店家：7-ELEVEN/消費金額27元
地址：台北市中正區漢口街1段36號1樓
四、中獎店家：KEBUKE/消費金額45元
地址：台北市中正區汀州路3段174號
五、中獎店家：Uber/消費金額10元
地址：台北市松山區復興北路367號8樓
六、中獎店家：Breeze（銷售櫃位LOEWE）/消費金額24000元
地址：台北市信義區松智路17號
七、中獎店家：全家Family Mart/消費金額123元
地址：新北市新店區永安街81號1樓
八、中獎店家：美廉社/消費金額37元 地址：
新北市五股區成泰路3段577巷132號
九、中獎店家：中油CPC/消費金額90元
地址：新北市新莊區中正路338號
十、中獎店家：美德耐美食生活廣場（銷售櫃位Hi-Life萊爾富）/消費金額115元
地址：新竹縣竹北市生醫路1段2號
十一、中獎店家：7-ELEVEN/消費金額100元
地址：台中市梧棲區中華路1段982號
十二、中獎店家：全家Family Mart/消費金額10元
地址：台南市鹽水區金和路2號
十三、中獎店家：7-ELEVEN/消費金額33元
地址：高雄市鳳山區頂明路173號
十四、中獎店家：7-ELEVEN/消費金額29元
地址：桃園市中壢區大同路141、143號1樓
十五、中獎店家：台北永和豆漿/消費金額65元
地址：桃園市中壢區榮民南路591號
十六、中獎店家：大和五金/消費金額1004元
地址：桃園市八德區豐德路416號
十七、中獎店家：安慶藥局/消費金額100元
地址：桃園市桃園區安慶街91號1樓
Uber處理費又中獎「沒載具歸戶記得看信箱」！領獎日期只到明年1月5日
財政部也提到，本期電子發票中獎特別獎、特獎、頭獎及雲端發票專屬百萬元獎等四大獎項，共有107位幸運得主，獎金總額高達2億2020萬元。另外記者發現，除了超商、全聯、加油站這些地方，有一位民眾是叫Uber產生了10元的處理服務費，記得如果沒有綁定載具歸戶的人，有印象在7月、8月曾經使用Uber APP服務，記得要去綁定信箱再檢查過，否則到了月底清冊未領清單，很可能這一筆又是沒人領的獎項喔！
財政部提醒，115年7、8月期統一發票領獎期間自2026年10月6日起至2027年1月5日止，請中獎人務必於期限內至指定據點領取，如果使用載具儲存雲端發票且未列印電子發票證明聯者，可直接透過「財政部統一發票兌獎APP」設定自動匯款領獎帳戶，還可享有免繳印花稅的優惠。
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一、中獎店家：全聯福利中心/消費金額548元
地址：基隆市中正區信四路11號1樓及底層
二、中獎店家：7-ELEVEN//消費金額139元
地址：台北市信義區忠孝東路5段2號
三、中獎店家：7-ELEVEN/消費金額27元
地址：台北市中正區漢口街1段36號1樓
四、中獎店家：KEBUKE/消費金額45元
地址：台北市中正區汀州路3段174號
五、中獎店家：Uber/消費金額10元
地址：台北市松山區復興北路367號8樓
地址：台北市信義區松智路17號
七、中獎店家：全家Family Mart/消費金額123元
地址：新北市新店區永安街81號1樓
八、中獎店家：美廉社/消費金額37元 地址：
新北市五股區成泰路3段577巷132號
九、中獎店家：中油CPC/消費金額90元
地址：新北市新莊區中正路338號
十、中獎店家：美德耐美食生活廣場（銷售櫃位Hi-Life萊爾富）/消費金額115元
地址：新竹縣竹北市生醫路1段2號
地址：台中市梧棲區中華路1段982號
十二、中獎店家：全家Family Mart/消費金額10元
地址：台南市鹽水區金和路2號
十三、中獎店家：7-ELEVEN/消費金額33元
地址：高雄市鳳山區頂明路173號
十四、中獎店家：7-ELEVEN/消費金額29元
地址：桃園市中壢區大同路141、143號1樓
十五、中獎店家：台北永和豆漿/消費金額65元
地址：桃園市中壢區榮民南路591號
十六、中獎店家：大和五金/消費金額1004元
地址：桃園市八德區豐德路416號
十七、中獎店家：安慶藥局/消費金額100元
地址：桃園市桃園區安慶街91號1樓
財政部也提到，本期電子發票中獎特別獎、特獎、頭獎及雲端發票專屬百萬元獎等四大獎項，共有107位幸運得主，獎金總額高達2億2020萬元。另外記者發現，除了超商、全聯、加油站這些地方，有一位民眾是叫Uber產生了10元的處理服務費，記得如果沒有綁定載具歸戶的人，有印象在7月、8月曾經使用Uber APP服務，記得要去綁定信箱再檢查過，否則到了月底清冊未領清單，很可能這一筆又是沒人領的獎項喔！
財政部提醒，115年7、8月期統一發票領獎期間自2026年10月6日起至2027年1月5日止，請中獎人務必於期限內至指定據點領取，如果使用載具儲存雲端發票且未列印電子發票證明聯者，可直接透過「財政部統一發票兌獎APP」設定自動匯款領獎帳戶，還可享有免繳印花稅的優惠。