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美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）11日前往阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery），出席一年一度的退伍軍人節紀念儀式。期間赫格塞斯一行人因在莊嚴的無名戰士塚（Tomb of the Unknown Soldier）停下腳步拍照並大聲談笑，當場遭負責守衛的陸軍哨兵高聲喝止，現場畫面在社群網路上引發熱議。綜合媒體報導，阿靈頓國家公墓當天除了赫格塞斯之外，包括美國總統川普、副總統范斯等人也都有出席參加紀念儀式。然而，赫格塞斯與妻子還有其他高階幕僚在無名戰士塚前方合影時，交談與笑聲明顯過大，打破了墓園應有的肅穆氣氛。駐守現場的哨兵隨即轉身，以洪亮且嚴厲的語氣高喊，「所有訪客請在任何時候都必須保持肅靜與尊重」。現場流傳的畫面顯示，赫格塞斯回頭看了哨兵一眼，並未特別回應，隨即繼續走上樓梯。作為美國最神聖的戰爭紀念碑之一，無名戰士塚是第一次世界大戰陣亡無名士兵的長眠之地，向來對禮儀有著極為嚴格的要求。自1948年以來，美國陸軍哨兵無論風雨晴晦，每天24小時全天候在此守衛，以示對陣亡將士的最高敬意。針對部長一行人遭哨兵訓斥一事，五角大廈首席發言人帕內爾（Sean Parnell）於週三發表聲明緩頰，「部長與整個國防部向來、也將永遠敬重美國軍人為守護國家安全所做出的犧牲。在紀念這個莊嚴日子的同時，一名士兵正確且恭敬地提醒了在場所有人維持應有的禮儀」。諷刺的是，川普在致詞時還曾特別點名剛逃過彈劾的赫格塞斯，當時現場爆出熱烈掌聲與歡呼聲。川普表示，「我就知道會有這種反應，他做得非常出色，他們熱愛並保護著你們，他一心一意都是為了你們」。