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瞄準信義區「輕社交」商機！GIMME主打小盤菜與創意調酒

▲GIMME主打炙烤高麗菜、燕麥炸雞、蒜油蝦、爐烤花椰菜等小盤菜。（圖／記者蕭涵云攝）

▲GIMME餐廳採光好、空間感明亮開闊。（圖／記者蕭涵云攝）

▲GIMME供應超營養沙拉、好的蛋白質等菜色。（圖／記者蕭涵云攝）

健康餐飲也能很好吃！GIMME大人系風格真實口感開箱

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▲烤嫩肩牛排、與各式義大利麵。（圖／記者蕭涵云攝）

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GIMME開幕優惠！調酒買一送一、會員整單9折

▲欣食旅總經理陳斯重（左二）。（圖／記者蕭涵云攝）

雄獅餐飲版圖擴張！欣食旅年營收上看6億、拚5年50家店

雄獅集團持續擴展生活產業版圖！旗下餐飲品牌「欣食旅」於今（12）日宣布，全新餐廳「GIMME」正式進駐台北信義商圈的新光三越A8館。GIMME提供都會白領下班「輕社交」的健康餐酒選擇；對比gonna，口味增添西班牙、加勒比的大人風格，提供地中海小盤菜、及結合台灣烏龍茶的創意調酒選擇。雄獅集團旗下餐飲品牌「欣食旅」，持續擴大健康餐飲版圖，今於新光三越信義新天地A8館，開幕全新品牌「GIMME」餐廳，名稱靈感取自日常口語中的「Give me」，象徵給予更多健康、美好的事物（Gimme more healthy food / good stuff）。根據欣食旅觀察，都會消費者除了正餐，也期待更自在的聚會、分享與小酌場景，因此「GIMME」從既有的健康餐飲優勢出發，以地中海料理為靈感，結合多元原型食材，提供從小盤分享到個人主餐的豐富選擇。對比旗下另一gonna品牌，接近全日咖啡廳體驗；GIMME主廚表示，料理上增添西班牙、加勒比口味，有點微辣、再加點台灣味的大人系風格，更接近Fusion創意料理。◾️「炙烤高山高麗菜與堅果烤紅椒」190元：選擇高山種高麗菜先煎後炙烤，保留水分與甜味，搭配榛果烤紅椒醬及是拉差腰果醬汁，襯托焦香中的蔬菜甜味。◾️「優格燕麥炸雞與Jalapeno優格醬汁」330元：gonna也有的燕麥炸雞是搭配蕃茄羅勒醬；GIMME則搭配中南美洲優格醬加煙燻紅椒，個性更鮮明。◾️煙燻風味「炙烤中卷佐西班牙青醬」330元◾️「超蒜西班牙蒜油蝦」330元：有別於將蝦子浸泡在油內烹調的做法，GIMME將處理好的蝦融合蒜油，海味更新鮮。◾️「爐烤白花椰菜與楓糖榛果」240元：混合肉桂與豆蔻的木質調、搭配西洋芹酸酸甜甜調味。◾️550元：烤過的酪梨融合厚實鮭魚肉，玉米莎莎的酸香很清爽。◾️「舊金山酪梨雞肉羽衣甘藍沙拉」450元：酸鹹帶甜的清爽風格，適合緩衝店內多款奶醬類料理。◾️「老街情懷」240元：以西式調酒手法，將泥煤威士忌融入台灣在地冬瓜茶、話梅。為慶祝信義新光三越A8門市開幕，GIMME推出限時三重優惠活動：11月12日至11月15日，每日限前30組內用顧客享「Cheers to Us！」優惠。11月12日至12月13日，會員結帳享9折優惠。11月12日至12月13日，會員單筆消費滿千元，再加碼贈送「88折回訪券」。GIMME也首度推出品牌周邊商品，包含老爹帽、個性T恤與馬克杯等，將品牌精神延伸至日常穿搭。欣食旅自2017年起積極打造以「好肉好菜」為核心的gonna系列品牌，版圖包含6間gonnaEAT、2間gonnaEXPRESS與1間gonnaPLUS，與2間光一咖啡廳，新增1間GIMME。