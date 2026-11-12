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民進黨台北市長候選人沈伯洋為了選戰創立實體與線上通勤刊物《順報》（SOON Daily），今（12）日發行的第三期和「國師」、星座專家唐綺陽合作，納入11月星座運勢解析，經查，摩羯座的蔣萬安「事業有聲勢」，但「下旬易有疲累感」，雙子座的沈伯洋則是「月中後卡關感消除、人氣大增」、「下旬需因應合作關係擔起整合重任」。唐綺陽分析本月運勢，，至於則是今天早上，沈伯洋拿到《順報》後看了一下自己的星座運勢，受訪時表示非常開心能與唐綺陽合作，希望勾起民眾過去閱讀《爽報》翻看星座運勢的回憶。針對自己的雙子座運勢，他念出內容並笑稱：「人氣大增、擔起整合重任，都還不錯啦！」而被媒體問及是否有看對手蔣萬安的摩羯座運勢時，沈伯洋坦言原本沒注意，現場翻閱後重複念出「喔，有重要轉折點」，並直言兩人的星座運勢看起來都還不錯。蔣萬安上午赴木柵市場掃街拜票受訪時，針對《順報》提到摩羯座下旬易有疲累感的預測，本人以「都尊重」回應，接著笑虧沈伯洋，指出無論是對星座的研究，或是沈委員好像也會算塔羅牌，認為「他好像也滿多才多藝的」。