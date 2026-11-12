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▲東港鎮衛生所開設心臟內科、肝膽內科、腎臟內科及胸腔內科四大專科門診。（圖／記者屏東縣府提供）

為提升漁民健康照護可近性，屏東縣政府攜手高雄醫學大學附設中和紀念醫院專科醫療團隊，今（12）日在東港鎮衛生所舉辦「屏東縣漁民健康整合照護試辦計畫」啟動記者會，透過一站式、多專科整合服務，讓漁民就近獲得專業醫療照護，從疾病預防、健康檢查到後續追蹤，建立完整健康管理機制。縣長周春米表示，屏東縣漁業人口超過1萬6,000人，漁民長期從事海上工作，作息須配合漁汛、潮汐及船期，經常無法配合一般醫院門診時間，容易忽略自身健康。縣府因此推動專屬健康照護計畫，漁民可至東港鎮衛生所填寫相關資料，由醫療團隊依個人健康狀況安排檢查及提供專業建議，若發現異常，也將協助轉診與後續治療。周春米指出，漁民是屏東重要的產業力量，縣府結合醫療團隊、五大漁會及相關團體，將過去被動就醫轉為主動健康管理，並在東港鎮衛生所提供心臟內科、肝膽內科、腎臟內科及胸腔內科四大專科門診，讓專業醫療走進漁民生活圈，鼓勵漁民把握下船休息時間接受檢查，及早掌握健康狀況。縣府表示，屏東漁業人口主要分布於東港、小琉球、新園、車城及恆春等沿海地區，考量東港具有交通及轉運優勢，計畫第一階段以東港鎮衛生所為核心據點，提供專科診療、健康指導及個案管理，並依不同健康風險安排適切照護。衛生局指出，計畫也將加強三高、慢性腎臟病及肝病防治，並納入營養與水分補充、職業健康、船上備藥及海上急重症應變等衛教資訊，協助漁民建立定期篩檢及日常保健觀念，提升自我健康管理能力，讓漁民都能健康出航、平安返航。