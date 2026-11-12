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批公投主文極其荒謬！陳培瑜：今年核電歸零成長率創新高

核安核廢怎麼解？陳培瑜：人民如何投票？

牛煦庭批民進黨能源政策成「薛丁格的貓」

台電、中油不斷虧損 牛煦庭：要為錯誤政策付多少代價？

AI與台積電成吃電怪獸！牛煦庭籲1128投同意票「撥亂反正」

11月28日投票日，不只要進行九合一縣市長選舉，還要進行全國性公民投票案第22案「廢除非核家園」公投投票。今（12）日中選會辦理首場意見發表會。正方由國民黨立委牛煦庭代表發言，反方則是民進黨立委陳培瑜發言。才開場，牛煦庭就批評，台電和中油又要拿你我納稅錢，民進黨從沒坦白「非核家園」的代價是政府要花好幾千億拯救台電。陳培瑜反駁，如果「非核家園」這四個字有必要拿掉，那就請回到立法院好好討論，這次公投就是政治騙票的現實面。陳培瑜對於這次的公投提案表示，題目極其荒謬、極其可笑，公投的主文是：「你是否支持政府使用核電振興經濟，以廢除非核家園的能源政策？」臺灣的「非核家園」這四個字就寫在《環境基本法》第23條，第二部是《氣候變遷因應法》第5條。為什麼不在立法院討論、審查、表決來把這四個字從所有的法案裡拿掉？因為國民黨團、民眾黨團想要發動一場充滿政治算計、政治欺騙的公投大秀，把全臺灣無辜的人民一起捲入。公投主文說要發展經濟、振興經濟，陳培瑜質疑難道只有使用核電才能振興經濟嗎？但國民黨執政時期，核電全開，經濟最弱、供電最吃緊。總統馬英九卸任的那一個月，核電燃煤全開，甚至出現備轉容量率只剩下1.64%的超低紀錄。如果核電燃煤沒有調配好，依然會缺電。經濟成長跟核能有關嗎？陳培瑜搬出近十年來的經濟數據，去年5月核電正式全部歸零，全年經濟成長率高達8.76%，比起馬英九總統2015年執政的時候成長率只有1.47%，有非常非常大的進展；今年主計總處甚至預估經濟成長率更高達11.05%，是從2008年以來馬英九總統、蔡英文總統、賴清德總統執政時期的新高點，但今年的核電發電是零。所以「核電跟經濟的發展必然掛上關係嗎？」這必須要打上一個問號。另外，陳培瑜指出，台積電、聯電、鴻海，甚至是你我經常用的中華電信，他們都是要加入RE100的企業。如果臺灣沒有再生能源、相關配套，又要如何協助產業向國外輸出，讓臺灣經濟持續發展？她必須提醒「核電」要更加謹慎使用與思考，因為2011年福島核災爆發後，馬英九就宣布核電廠不在延役，甚至主張穩健地減核，逐步邁向非核家園；2014年甚至宣布封存核四。核安的議題、核廢的議題絕對不是情勒，也不是恐嚇，這是真實存在的問題。如果沒有辦法面對這個議題，請問人民如何投下這個公投票？面對綠營的反對聲浪，牛煦庭大酸，國際的趨勢從RE100升級到CFE（全天候無碳電力），全球都在走核綠共存的無碳電力，只有民進黨還活在30年前反核的舊思維裡，台灣的出口競爭力也跟著被推向死胡同。核電公投曾綁過大選，也曾經脫鉤大選，但隨著時間的推進，支持的趨勢越來越明顯，但是「非核家園」的廢除從來沒有真正被落實，這才是真相。發生過核災的日本，它都必須要重啟核電機組，這代表什麼意思？不管是新式的核能，還是可以用的舊式的核能，只要它能夠提供穩定、安全、低碳的基載電力，本來就應該是相關的選項。民進黨的能源政策已經變成物理學上「薛丁格的貓」，開會時面對產業界的要求「要核電、救經濟」，選舉造勢時搞不好在特殊場合又要把反核神主牌搬出來騙選票。牛煦庭直言，台電不是因為最近國際燃料的價格暴漲才虧損連連，而是長期被迫高價躉購綠電，所帶來雙重的財務壓迫。台電跟綠能業者要簽約躉購的風電，每度高達6.5元，光電每度也要4.8元。燃氣發電成本的七成五到八成五；反觀核能發電，原料成本只佔10%到15%。今年連中油也撐不下去了，政府提出高達3400億元的追加預算，計劃增資中油公司。因為高度仰賴天然氣發電，價格波動造成中油公司的巨大財務缺口。「我們不反對因為一時的特殊事件撥補國營企業度過難關，但撥補跟開銷永無止境，我們還要為錯誤的能源政策付出多少代價？」AI算力大爆發時代，牛煦庭指出，除了NVIDIA來台灣設置總部、研發中心，Google、AMD等科技巨頭也希望在台灣設置資料中心，而台灣的護國神山台積電更需要龐大、穩定、源源不斷的電力，來支撐最新世代的先進製程。AI跟半導體廠本來就是吃電怪獸，他們要求的是Zero downtime（零跳電）、高品質的穩定基載電力。但太陽下山，光電歸零；風停了，風機就不轉了。間歇性的綠電無法當作工業基載，沒有核電做骨幹，高科技產業如何來台灣擴產？AIT處長谷立言公開宣示，美國能提供台灣維持經濟成長以及促進安全的穩定能源來源，美國是世界上最大的能源出口國，提供各種方案，包含核能在內。民進黨天天把護國神山掛在嘴邊，卻連神山要吃的電都給不出來，難道要台積電自己買柴油發電機來上班嗎？牛煦庭強調，身為中華民國的國會議員，他主張改變國家的能源政策，重新使用核能，舒緩電價上漲、通貨膨脹的普遍焦慮，只要11月28日公投順利通過，行政院配合立刻編列重啟核電、引進安全核能技術的預算，立法院在野黨團，絕對一路綠燈、加速通過，11月28日大家出門投下同意票，在能源政策的戰場上，拜託大家一起，撥亂反正。