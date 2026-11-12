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北市議員秦慧珠日前受媒體邀約，擔任民進黨台北市長候選人沈伯洋的提問嘉賓，節目錄影結束後，兩人特地合影留念，畫面中雙雙比出「3號」手勢，引發藍營基層強烈反彈，秦慧珠昨在政論節目中表示，「請大家原諒我吧」，在11月27日前都不會跟沈伯洋同台。同時她又爆料自己屬羊，蔣萬安屬馬今年犯太歲，所以會有一點流年、波折，屬羊的人是他的貴人，所以她樂意幫蔣萬安。秦慧珠昨在三立《台灣On Air》節目中表示自己屬羊，根據命理學影片來說，1955年屬羊，今年迎來人生最高光的時刻，可是她覺得一點都不高光，不過屬羊跟屬馬的人在八字很合，互為貴人，她身邊有兩個屬馬的人，一個是她老公、一個是蔣萬安。秦慧珠說，蔣萬安屬馬今年是本命年有點犯太歲，所以有一點流年波折，屬羊是他的貴人，所以她很願意去幫助屬馬的人，據說屬羊屬馬結為夫妻是天作之合，結為夥伴就是最佳拍檔，所以非常高興、樂意幫蔣，如果蔣有需要，有任何召喚，叫她做牛做馬都很樂意，希望跟白營小雞一樣，一起上直播錄影片，請蔣萬安不要拒絕。