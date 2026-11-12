拍張AI創意照、挑戰越南語遊戲，還能用燈光表達心情！「2026臺灣教育科技展」今（12）日於臺北世貿一館登場，新北市教育局集結各校AI教學、數位學習及專題導向學習（PBL）成果，透過互動遊戲與實作展示，讓親子體驗科技在課堂與校園生活中的應用。新北展區即日起至15日免費開放，歡迎一同到場體驗，並參加集章抽獎活動。
教育局表示，新北已連續5年參與臺灣教育科技展，今年展出內容涵蓋校園行政、語言文化及情緒學習，分享師生如何從日常需求與生活觀察出發，運用AI與數位工具將想法化為具體作品，展現新北數位學習從智慧環境到課堂應用的發展成果。
三民高中師生共同開發的「AI拍貼機」於展區首日亮相，民眾現場拍照即可體驗AI影像創作。學校也分享運用AI協作開發的社團行政平台，將原本繁瑣的人工比對作業轉為自動化處理。資訊組長余竑旻表示，學校從實際需求出發，讓AI除了生成圖像、回答問題，也能協助解決日常行政問題。
中港國小學生則從校園多元文化生活獲得靈感，運用生成式AI設計「越南語九宮格闖關」遊戲，結合積木與平板電腦，讓民眾在互動中認識不同語言與文化。王嘉賢老師表示，作品源於學生對生活環境的觀察，孩子運用科技發揮創意，也希望讓更多人認識多元文化的豐富樣貌。
柑園國中展出結合社會情緒學習（SEL）的創意燈具，學生運用藝術設計與電子控制技術，將喜悅、憤怒、平靜等情緒轉化為燈光變化。資設組長游允赫表示，學生在設計與製作過程中，不僅學習電子控制技術，也練習觀察、理解與表達自己的情緒。
展覽期間還有多項跨域學習體驗。新店國小結合AI影片與程式設計，帶領民眾認識校園樹木；南山高中運用棒球與英雄卡牌遊戲，引導學生學習國文；永和國中及達觀國中小則展示紙飛機發射器、翻轉小夜燈等科技手作，讓大小朋友在動手操作中探索跨域學習的樂趣。
教育局歡迎親子把握11月12日至15日展期，前往臺北世貿一館參觀新北展區；接續於11月30日登場的「2026自主學習節」將進一步把交流帶進課堂，預計辦理逾40場公開授課，邀請教師觀摩AI融入教學及引導學生自主學習的實際做法，促進教學經驗交流。
相關資訊可至活動網站(https://adl.edu.tw/HomePage/srl/)查詢。
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中港國小學生則從校園多元文化生活獲得靈感，運用生成式AI設計「越南語九宮格闖關」遊戲，結合積木與平板電腦，讓民眾在互動中認識不同語言與文化。王嘉賢老師表示，作品源於學生對生活環境的觀察，孩子運用科技發揮創意，也希望讓更多人認識多元文化的豐富樣貌。
展覽期間還有多項跨域學習體驗。新店國小結合AI影片與程式設計，帶領民眾認識校園樹木；南山高中運用棒球與英雄卡牌遊戲，引導學生學習國文；永和國中及達觀國中小則展示紙飛機發射器、翻轉小夜燈等科技手作，讓大小朋友在動手操作中探索跨域學習的樂趣。
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