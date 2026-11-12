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日本退稅選現金忘記1步驟！機場人員都不太懂：一萬元慘變零元

詢問機場海關人員之後，對方要他進海關才可以退現金，於是她也照做。

說好像是要在入海關前先刷自助免稅機台，如果進來了沒刷就不能再辦理退稅，讓他一萬元退稅瞬間不翼而飛。

▲日本從這個月初開始實施全新的退稅規定，近兩週有許多台灣遊客剛從日本飛回來直呼新制超級麻煩，不僅特定機場人潮多都要排隊，想使用信用卡退稅還有個資安全問題。（圖／日本自助旅遊中毒者臉書）

退稅前「機場大廳先刷免稅自助機台」！沒刷就入關退稅資格喪失

不管你是選擇何種退稅方式，到達機場大廳時一定要記得拿出你的護照去刷「免稅自助機台（TAXREFUND）」或者使用線上申請「Visit Japan Web 線上辦理」

▲日本退稅前先到機場找到這台「TAXREFUND」自助免稅機台刷護照審核退稅資料！千萬不要忘記刷，否則將不具備退稅資格。（圖/Threads）

所以該民眾就是在機場人員自己也搞不清楚狀況引導之下，還沒刷免稅自助機台就入關，資料當然就完全沒登錄，也不具備免稅資格

日本從這個月初開始實施全新的退稅規定，近兩週有許多台灣遊客剛從日本飛回來直呼新制超級麻煩，不僅特定機場人潮多都要排隊，想使用信用卡退稅還有個資安全問題，因此讓許多人都選擇現金退款。不過近日有民眾分享，自己選擇用現金退款的方式，結果怎麼刷都沒有登錄的資料，讓她感到奇怪，後來問了機場人員也是似懂非懂，要他先過海關安檢進去找機台才能退稅，結果還是失敗，沒想到原因就是一開始沒有先在機場大廳先用TAXREFUND機台 掃描護照。有網友在社群平台「Threads」貼文指出，自己去日本才剛回來，原本在日本購物的金額可以退到將近一萬台幣，選擇現金退稅，但沒有想到最後一毛都拿不到。透露自己到機場刷退稅機台時，發現完全沒有任何資料，不知道是什麼環節出問題，沒想到進到海關找到機台之後再刷還是沒有任何資料，第二位海關人員又前來關切，結果也是似懂非懂的樣子，該遊客也表示：「我知道日本買東西已經很便宜，但是那一萬元本來就也是可以拿回來的東西，希望以後大家去日本不要遇到這種事」。那麼該民眾的狀況到底是什麼問題？其實就是要先搞清楚，，要有綠燈顯示才可以代表完成免稅手續；若顯示紅燈，則需攜帶完整商品前往海關檢查處接受人工查驗，免稅自助機台登錄的用處，是要讓日本海關確認你有將「免稅商品帶出國」，審核通過之後才能夠出境審查去找對應機台退稅，，出境審查通過後就算找到機台，因為根本沒登錄，裡面的機台也查不到任何資料，請大家一定要特別留意規則。