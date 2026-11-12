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▲林霈涵推出AI短片，將政見戲劇化，以生動方式主張補助長者接種帶狀疱疹疫苗。（圖／競總提供）

▲林霈涵任內從好孕專車，到爭取皮蛇疫苗補助等，推動諸多婦幼長者照護政策，（圖／競總提供）

選戰進入倒數，台中市東、南區市議員候選人林霈涵文宣祭奇招，推出AI短片《火燒的寂寞！鳳凰斬消滅皮蛇》，由林霈涵化身「鳳凰女將」，在影片中施展「鳳凰斬」，以戲劇情節呈現帶狀疱疹患者的疼痛與不適，並提出爭取補助長者接種帶狀疱疹疫苗政見。林霈涵在片中化身「鳳凰女將」，以「鳳凰斬」對付象徵帶狀疱疹的「皮蛇」。林霈涵競選總部表示，短片由導演詹永任構思與製作，結合AI技術與短劇形式，讓民眾透過故事了解這項政策主張。林霈涵表示，「鳳凰斬」是影片中的戲劇橋段，希望藉此讓更多人關注帶狀疱疹及長者的醫療照護需求。她說，將持續爭取長者疫苗接種補助及相關照護資源。競選團隊這次公布的資料未列出補助對象的年齡門檻、金額及經費來源。林霈涵競總指出，這支創意影片特別感謝詹永任導演精心構思與製作，透過AI技術結合戲劇創意，讓林霈涵搖身一變成為英姿颯爽的鳳凰女將，將「鳳凰斬消滅皮蛇」的趣味橋段拍得生動有看頭，也展現科技應用與公共議題的結合，讓公共議題、地方需求受到重視。林霈涵也再次呼籲，從好孕專車到爭取皮蛇疫苗補助等諸多婦幼長者照護政策，以及各里大大小小一百多項的建設成績，四年來她用認真做事回報鄉親們的託付。這次尋求連任，選情更加激烈艱困，更需要鄉親們用選票相挺；她懇請集中選票，支持4號林霈涵連任，讓認真服務延續，守住藍軍第二席。